Comparatif : quels sont les meilleurs casques et écouteurs Bluetooth pour le sport ?

Un casque ou des écouteurs pour faire du sport, c’est une tendance en pleine croissance. Confort, étanchéité, supra ou intra… Les critères à prendre en compte avant de choisir son casque pour faire du sport sont nombreux. Nous avons sélectionné les meilleurs modèles du marché.

Les casques vous accompagnent dans tous les sports

Que ce soit pour s’isoler, se motiver ou se détendre, c’est bien souvent un casque sur la tête que l’on s’adonne aux joies du sport. D’après une récente étude, vous êtes même susceptible d’améliorer vos performances de 5 à 7% en vous exerçant en musique ! Depuis des années déjà, les constructeurs font de ce marché leur petit laboratoire, testant des formes profilées, des dispositifs plus compacts ou des contrôles plus intuitifs.

Parmi les principaux critères qui doivent aiguiller votre choix, vous devez avant tout privilégier le confort d’utilisation. Étudiez vos besoins, en fonction du sport que vous pratiquez : êtes-vous notamment soumis à des mouvements de la tête réguliers, susceptibles de faire tomber les écouteurs ? Dans ce cas, vous avez intérêt à privilégier des casques classiques avec arceaux ou des écouteurs munis d’un tour de cou. Vous privilégiez une meilleure isolation des bruits extérieurs ? Envisagez l’achat d’un modèle à réduction de bruit active, qui embarque une série de microphones afin d’estomper tous les sons environnants. Si vous devez porter un casque de protection, attention au volume des intras qui devront se faire discrètes !

S’ils ne sont pas dédiés au sport, les AirPods Pro d’Apple tiennent suffisamment en place pour bouger et sont résistants à l’eau et à la transpiration

Côté tendance, la plupart des écouteurs destinés au sport empruntent aujourd’hui le sillon des AirPods d’Apple, en adoptant le format des intra-auriculaires sans fil Bluetooth. Tous les modèles que nous avons sélectionnés s’accompagnent d’une série d’embouts différents, pour épouser au mieux le pavillon de vos oreilles. Et ne croyez pas que leur format compact dénature le son : ces écouteurs sont capables de distiller des basses puissantes et un son naturel, sans pour autant vous faire perdre les bruits extérieurs. Accompagnez-les d’une montre connectée pour suivre vos exploits sportifs, entièrement sans fil !

Notre sélection des meilleurs écouteurs et casques pour le sport

Le meilleur choix pour bouger



✅ Leur légèreté et leur stabilité

✅ Bonne qualité audio

✅ L’isolation extérieure efficace



❌ Autonomie un peu faible

Ce modèle résistant aux éclaboussures et à la sueur grâce à sa certification IPX4 est tout léger et reste bien en place dans les oreilles. Ses commandes tactiles sont pratiques et personnalisables. Les Bose Sport Earbuds ne sont pas les plus fortes en autonomie malgré la taille du boîtier de charge, mais celui-ci offre 2 heures de puissance en seulement 15 minutes de charge ce qui est toujours très pratique en cas d’oubli. Plus accessibles en prix que les QuietComfort à 250€, ces Eardbuds Bose sont un bon choix pour faire du sport, surtout pour des sessions longues où le confort des intra est primordial ! Les embouts Stayhear Max permettent de bien caler les intra dans les oreilles et aident à isoler des bruits extérieurs.

La solution sans faille pour faire du sport en musique



✅ Excellente autonomie

✅ Maintient parfait

✅ Confort

✅ Bonne qualité audio



❌ Trop de basses



Avec son tour de cou, aucun risque de perdre une oreillette et l’autonomie est décuplée. Vous pouvez partir 15h en randonnée ! Le tour de cou est tout doux et flexible, il ne devrait pas vous gêner en pleine activité. Les oreillettes aimantées resteront bien en place quand vous les retirez. Côté écoute, le mode extra Bass offre une belle qualité sonore. Casque certifié IPX5 résistant à l’eau et lavable.

Un excellent rapport qualité-prix



✅ Bonne autonomie

✅ Ecouteurs confortables et stables



❌ ANC insuffisante

❌ Manque de précision du son

Pratiques avec leur petite boîte avec cordon, les écouteurs JBL Reflect Mini NC vous accompagneront partout dans vos sessions de sport et vous protégeront (un peu!) des bruits extérieurs avec leur fonction ANC. L’indicateur lumineux du boîtier permet de voir rapidement où en est la charge et sa certification IPX7 garantit l’étanchéité à 1 mètre pendant 30 minutes si besoin. L’autonomie totale est de 6 heures.

Efficace et stable



✅ Mode auto-on

✅ Bonne autonomie

✅ Maintien parfait



❌ Tactile très sensible

❌ Le micro peu performant pour les appels

Les écouteurs sont imposants avec leur contour d’oreille en silicone, mais vous êtes tranquille, ils ne bougeront jamais ! Le boîtier de charge lui aussi est imposant (77g), mais il assure 24h de charge en plus. Le son n’est pas le meilleur de ce guide, mais sera suffisant pour faire des séances de sport en toute sécurité, sans risque de perdre un écouteur en route ! Certifié IPX7, les écouteurs sont résistants à la transpiration et dans l’eau à 1 mètre pendant 30minutes. L’autonomie totale est de 6 heures.

Les meilleurs écouteurs pour le sport



✅ Excellente autonomie

✅ Bonne qualité audio (après réglages)

✅ Légers et discrets

✅ Multipoint

✅ IP57

✅ ANC

❌ Mains libres difficile en environnement bruyant

❌ Qualité audio perfectible

Les Elite Active Jabra 75t sont très confortables à l’usage et offrent un bon maintien dans les oreilles. L’isolation passive ou active fonctionne parfaitement pour vous isoler en toutes circonstances pendant le sport. Son application est très efficace pour ajuster le son à vos oreilles. Son faible encombrement permet d’emmener le boîtier partout et d’être toujours prêt pour une séance de sport en musique. Les écouteurs Jabra Elite 75t Active offrent une excellente autonomie de 7h30 et en 15 minutes de charge, le boitier vous offrira 1 heure d’utilisation. Un boîtier de chargement sans fil est disponible en option (219,99€).

Des écouteurs très compacts



✅ Parfaitement stables

✅ Excellent son

✅ Bonne isolation passive

ON N’AIME PAS

❌ Seulement 10h de charge supplémentaire via le boitier

Après les Jaybird Run, ce nouveau modèle Vista, dédié au sport lui aussi, est très compact. Sa certification IPX7 offre plus de résistance à l’eau, les Vista sont waterproof 30 minutes à 1 mètre, même si elles ne sont pas adaptées à une session de natation. Les boutons de commande tactiles sont paramétrables afin de les personnaliser à votre goût et chaque écouteur possède un micro pour les appels. Le boîtier vous offrira 1 heure d’utilisation en 5 minutes de charge ce qui est toujours appréciable avant de partir !

Nos autres tests d’écouteurs pour le sport

Un excellent maintien



✅ Leur maintien

✅ La personnalisation des fonctionnalités

ON N’AIME PAS

❌ Son autonomie qui laisse à désirer

Spécialiste du sport, Jaybird remet au goût du jour ses intras Full Wireless avec les Run, deux écouteurs aussi légers que solides. Compacts, ils offrent un grand confort, avec de nombreux embouts pour s’adapter au pavillon de votre oreille, tout en présentant une bonne isolation générale. Les écouteurs distillent un son puissant et naturel, et l’appairage s’effectue en quelques instants. Une valeur sûre, pour une pratique sportive variée et soutenue.

Très bonne qualité audio



✅ Qualité audio sans égal en sans fil

✅ Aucune perte de signal Bluetooth

✅ Ergonomie générale adaptée au sport

ON N’AIME PAS

❌ Design trop clivant

❌ Peu isolants

Avec leur confort et leur maintien impeccables, les SoundSport Free résistent à la transpiration et à la pluie, et savent se faire oublier. L’appairage est instantané et les commandes sont facilement accessibles sur les écouteurs. La qualité audio est vraiment irréprochable et l’application officielle regorge de fonctionnalités.

Le bon compromis à moins de 100€



✅ Un bon son équilibré

✅ Leur format ultra compact et leur design soigné

ON N’AIME PAS

❌ Quelques pertes de signal Bluetooth

Bénéficiant d’un grand soin, les Jabra Elite Active 65t figurent parmi les meilleurs écouteurs intra-auriculaires Bluetooth du marché. Ils offrent une isolation parfaite et se logent confortablement dans l’oreille, même pour une écoute prolongée. La qualité audio est extrêmement convaincante pour un design aussi compact et l’application officielle propose de nombreuses fonctionnalités uniques. Idéal pour les sportifs.

L'élégance et la finesse B&O



✅ Excellent son

✅ Design très réussi

ON N’AIME PAS

❌ Autonomie de 4h seulement

On n’en attendait pas moins du légendaire constructeur danois : les B&O Beoplay E8 offrent une excellente qualité audio dans la catégorie écouteurs intra-auriculaires. 100% sans fil, ils vous immergent dans un son puissant et particulièrement précis, que vous pouvez largement personnaliser à travers l’application. L’ergonomie est au top et on pilote toutes les commandes du téléphone à l’aide de panneaux tactiles.

Pour nager partout



✅ Waterproof également en eau de mer

✅ Reste bien en place sous l’eau

✅ Fonctionne sans smartphone

ON N’AIME PAS

❌ Pas de boitier de transport

Plus qu’une simple paire d’écouteurs dédiés au sport, le WS413 de Sony est un Walkman à part entière, qui embarque 4 Go de mémoire pour stocker votre musique. C’est un avantage certain, puisqu’il est totalement étanche et capable de fonctionner sous l’eau, ce qui vous permet de l’emmener avec vous à la piscine tout en laissant votre smartphone bien à l’abri.

Un modèle technique



✅ Excellente autonomie de 9 heures

✅ Commandes identiques sur les 2 oreillettes

✅ 4 tailles d’embouts

✅ Qualité en conversation téléphonique

ON N’AIME PAS

❌ Manque de précision dans les basses

Équipés de la puce H1 d’Apple, les Powerbeats Pro figurent parmi les intra-auriculaires dédiés au sport les plus performants et puissants du moment. Les écouteurs offrent un grand confort d’utilisation, avec un excellent maintien et une finition exemplaire. Ils résistent parfaitement à l’eau et à la transpiration, un vrai atout pour un usage sportif. Patronage d’Apple oblige, les Powerbeats Pro font particulièrement bon ménage avec iOS et il est possible d’interagir directement avec l’assistant vocal en prononçant “Dis, Siri”. La qualité audio est de très haute volée, avec des basses profondes et un excellent équilibre général. Un certain investissement, pour un casque haute fidélité et pratique dans un usage sportif.

Pourquoi choisir des écouteurs dédiés au sport

N’importe quel smartphone est livré avec une paire d’écouteurs filaires. Sur le papier, ceux-ci peuvent également être utilisés pour aller faire du sport. C’est peut-être vrai pour une utilisation occasionnelle avec un vélo d’intérieur par exemple. Mais si vous avez l’intention d’aller courir en musique, vous risquez d’être vite déçu.

D’abord par le confort offert par ces écouteurs standard qui auront tôt fait de glisser de votre oreille dès les premières foulées. Pire encore, en supposant qu’ils tiennent en place, la sueur finira de les achever au bout de quelques séances intensives. Ces deux remarques prouvent à quel point les écouteurs développés pour une activité sportive sont loin d’être un simple argument marketing. Quoique.

Prenez toute de même garde aux constructeurs opportunistes qui vont sans vergogne, se contenter de changer un packaging ou d’opter pour des couleurs flashy afin de faire passer une paire d’écouteurs classiques pour un modèle dédié au sport.

Casque supra-aural ou écouteurs intra-auriculaires ?

En la matière, vous avez le choix entre le casque supra-aural ou les écouteurs intra-auriculaires. Le premier vient se poser sur les oreilles tandis que les seconds s’insèrent dans le canal auriculaire.

La musique motive et donne le rythme pendant les séances sportives

Avantage du casque supra-aural, il dispose généralement de drivers plus gros qui délivrent théoriquement un son de meilleure qualité. Néanmoins, ce type de casque est plus lourd et pas toujours adapté à la course. En effet, l’arceau qui repose sur le haut du crâne peut devenir inconfortable lors d’un effort prolongé. Sans même parler de la chauffe ressentie au niveau des oreilles. Chauffe qui s’accompagne naturellement d’une sudation accrue. Et les choses peuvent empirer. Les coussinets finissent tôt ou tard par s’altérer au contact de la sueur. À notre sens, ce n’est donc pas l’idéal pour qui souhaite courir en musique. En revanche, on peut s’en contenter en salle.

Plus adaptés, les écouteurs intra-auriculaires sont plus légers et plus discrets. Ils sont également plus confortables à condition toutefois d’opter pour un modèle qui tient bien dans l’oreille. Car c’est généralement sur ce point que le bât blesse même si de gros progrès ont été réalisés en la matière. Nous y avons été particulièrement attentifs avec les modèles que nous avons testés pour ce guide. Les écouteurs dédiés sont également plus solides. Leurs embouts en silicone résistent bien à la sueur et surtout ils sont interchangeables facilement et à moindres frais. De la même façon, les câbles sont renforcés pour supporter les éventuels frottements sur les vêtements. On y reviendra un peu plus loin.

Question de confort

Les écouteurs intra-auriculaires se déclinent également dans différents modèles. A côté de l’écouteur classique qu’on insère dans l’oreille, les constructeurs proposent des déclinaisons plus ou moins pratiques. Vous pouvez ainsi opter pour un modèle qui repose sur le cou comme le LG Tone Ultra. Avantage, toute l’électronique est regroupée dans le petit boîtier afin de conférer un poids aussi réduit que possible aux écouteurs. Revers de la médaille, avoir cet élément en plastique qui frotte sur le cou peut être gênant à la longue, surtout pour la course à pied.

Les embouts revêtent une importance capitale dans le confort des écouteurs. Afin de les maintenir en place, on utilise généralement une double implantation. D’abord avec les « ear buds » en silicone. Plusieurs sont fournis avec des tailles différentes pour s’adapter à la plupart des morphologies d’oreilles, et garantir ainsi un confort optimal. À cela s’ajoutent de petites ailettes baptisées « ear wings » qui se déclinent là aussi dans plusieurs tailles. Celles-ci se placent derrière le cartilage afin de bien maintenir l’écouteur dans l’oreille. Mention spéciale à Yurbuds qui propose toute une gamme d’écouteurs avec un embout breveté. Celui-ci s’insère dans le canal de l’oreille puis il suffit de le faire légèrement tourner pour le verrouiller. Le système est efficace et malgré tous nos efforts, nous n’avons pas réussi à faire tomber les écouteurs.

Autre solution qui a fait ses preuves, un contour en plastique est intégré à l’écouteur qui assure un deuxième point d’accroche sur l’oreille afin de prévenir la chute. C’est l’option retenue par Beats et par Sennheiser. En matière de confort, les Sport Earbuds de Bose comptent parmi nos favoris. Une fois en place, on les oublie totalement avec en sus une qualité audio irréprochable. Enfin, jetez aussi un œil aux Jaybird Vista qui sont livrés avec de très nombreux embouts pour s’adapter à toutes les oreilles. Même recommandation du côté des B&O Beoplay E8, qui s’accompagnent de cinq embouts en silicone. Outre la certitude de trouver un accessoire qui s’insère parfaitement dans le pavillon de vos oreilles, vous aurez ainsi davantage la possibilité de partager les écouteurs avec un proche si vous ne pratiquez pas vos séances de sport en même temps.

Qualités et défauts des écouteurs True Wireless

Revers de la médaille d’un plus grand confort, vous avez un appareil de plus à charger.

Vous l’aurez constaté à travers notre sélection d’écouteurs dédiés au sport : il est aujourd’hui difficile de faire l’impasse sur un modèle Bluetooth. Tous les constructeurs se sont engagés dans la voie ouverte par Apple avec ses AirPods, et il faut bien avouer que cette solution offre un grand confort au quotidien. On parle d’écouteurs True Wireless pour désigner ce type de produits – littéralement, les seuls écouteurs « vraiment » sans fil. Vous ne risquez donc pas de vous emmêler dans les câbles ou de ressentir de gêne durant l’effort.

Côté ergonomie, ces écouteurs intègrent généralement des boutons ou une zone tactile à leur surface, afin de contrôler la lecture ou de les appairer avec votre smartphone. La connexion est généralement très stable et le confort d’utilisation est réel. Revers de la médaille, vous aurez un appareil de plus à recharger avant d’aller courir. En cas de batterie déchargée, vous pourrez faire une croix sur la musique – la quasi-totalité des modèles True Wireless ne dispose pas d’un connecteur leur permettant de basculer en mode filaire. Si vous êtes du genre tête en l’air, nous vous recommandons les Sony WI SP510 qui offrent 15h d’autonomie grâce au tour de cou.

Les casques tour de cou offrent plus de stabilité et d’autonomie

La plupart des modèles s’accompagnent d’un boîtier de recharge. C’est une solution bien pratique pour les ranger et les préparer avant votre prochaine sortie. Il vous suffit de brancher une première fois le port USB Type-C du boîtier à une source de courant pour recharger a batterie interne des boîtiers. Par la suite, vous vous contenterez d’insérer les deux écouteurs intra-auriculaires à l’intérieur pour leur redonner du jus. Certains boîtiers se rechargent sans fil ce qui est encore plus pratique.

Autre intérêt de ce type de boîtier de rangement : vous ne risquez pas d’égarer vos écouteurs True Wireless. Rien de pire que de les poser, sans réfléchir, sur une étagère et de passer des heures à les retrouver lors de votre prochaine sortie !

Poussière, eau, à quel niveau de résistance peut-on prétendre ?

On l’a dit plus haut, la sueur est l’ennemie jurée des écouteurs. Il en va de même avec la pluie pour qui n’hésite pas à braver les éléments au moment d’aller courir ou marcher. Vous avez déjà sûrement entendu parler de la certification IPXX qui est notamment utilisée dans le monde de la téléphonie mobile. Il s’agit d’un indice de protection qui indique le degré de résistance à la poussière et à l’eau d’un appareil. On l’utilise également dans le cadre des écouteurs de sport.

Le casque Sony Walkman NW-WS413 est conforme à la norme IP65/68.

Les deux chiffres XX s’interprètent indépendamment. Le premier renseigne sur la protection contre la poussière sur une échelle de 0 à 6. Un indice IP6X veut donc dire que l’appareil est totalement protégé y compris contre les poussières microscopiques. Le second chiffre indique la résistance à l’eau sur une échelle de 0 à 9. En matière d’électronique grand public, le maximum est généralement de 8. En clair si un appareil est IP68 par exemple, il est censé résister aux poussières d’une part, et à l’immersion dans plus d’un mètre d’eau pendant 30 minutes d’autre part.

Mais attention, en dehors du Sony Walkman NW-WS413, aucun casque n’est fait pour aller vraiment nager. Le Sony pourra même vous accompagner en eau de mer !

Concernant les écouteurs de sport, vous rencontrerez un indice IPX4 la plupart du temps. Cela veut tout simplement dire qu’ils n’ont pas été testés à la poussière, mais qu’ils résistent aux projections d’eau, et donc à la pluie. Pour être tout à fait complet, vous pouvez vous demander pourquoi aucun casque/écouteurs n’est certifié IP67, voire même IP68, comme c’est le cas pour certains smartphones par exemple ? Tout simplement parce que plus on monte en IP et plus le son est impacté en isolant les membranes. Il faut donc trouver un juste milieu entre la résistance et l’expérience audio. Si vous comptez mettre vos écouteurs à rude épreuve, par exemple lors d’un Mud Day (les courses dans la boue), les JBL Reflect Mini NC JBL EndurancePeak II et Jaybird Vista sont certifiés IP57. On pourra donc même les laver après l’événement.

Compatible iPhone ou Android, qu’est-ce que cela change ?

Peut être avez-vous déjà remarqué que certains casques/écouteurs sont compatibles iPhone tandis que d’autres sont destinés aux smartphones Android. C’est également valable pour les modèles dédiés au sport qui nous intéressent ici. Sachez d’abord ce que cela ne veut pas dire que vous ne pourrez plus les utiliser si vous changez un jour de crèmerie. L’intérêt de cette compatibilité réside principalement dans la télécommande et ses fonctionnalités avancées.

Un casque certifié MFI (Made For iPhone) aura accès à tous les contrôles de la musique en plus du volume. Chanson suivante ou précédente, pause, lecture ou encore répondre aux appels, tout est accessible via les trois boutons de la télécommande. Dans le cas d’un modèle Bluetooth, on pourra également consulter le niveau de la batterie directement sur l’écran de l’iPhone. Le principe est le même concernant la certification Works With Android, mais l’intégration est parfois moins poussée que sur iOS, même si de réels efforts commencent à apparaître.

Chez Beats, tous les casques et écouteurs sont certifiés MFI ce qui n’a rien d’étonnant suite au rachat de la marque par Apple. Il en va de même pour Bose et Jabra qui ont choisi le même camp. À l’inverse, Sennheiser vous laisse le choix entre Android et iOS.

Quid des applications ?

Avec l’application de Jaybird, vous réglez une signature sonore personnelle.

Les casques et écouteurs pour le sport sont bien entendu compatibles avec les applications dédiées en la matière. Qu’il s’agisse d’Endomondo, Nike ou d’Adidas/Runtastic pour ne citer qu’elles, on dispose des annonces vocales afin de connaître la distance parcourue, le temps écoulé et les temps de passage. Jabra s’illustre une fois encore en proposant sa propre application Jabra Sport Life pour ses casques. Celle-ci permet de suivre ses progrès et d’accéder à un coach vocal. Grâce au cardiofréquencemètre du Jabra Sport Pulse, l’application est même en mesure de calculer la VO2 Max et de planifier un entraînement fractionné ou des séries sans toucher le smartphone.

Signe des temps, les intra-auriculaires ne sont pas synonymes de performances audio limitées : les applications des constructeurs permettent souvent d’en affiner le profil. Jaybird excelle en la matière, avec un système très intuitif pour conférer une signature personnelle à votre écouteur. Les Jabra Elite 75t n’ont pas non plus à rougir, avec une application Jabra Sound+ qui permet de définir le niveau d’isolation extérieure.

Et pourquoi pas faire du sport avec un casque à réduction de bruit ?

Ils ne se prêtent pas à toutes les activités, mais les casques anti-bruit sont une alternative séduisante.

Isolation extérieure, le mot est lâché. C’est l’un des grands débats autour des casques dédiés à la pratique sportive, et probablement le choix le plus personnel. Souhaitez-vous entendre distinctement le monde qui vous entoure, en particulier pour votre propre sécurité, ou préférez-vous vous isoler en musique ? Tout dépend aussi du sport que vous pratiquez : on n’a pas forcément les mêmes besoins sur une route encombrée et sur un vélo d’appartement.

Évidemment plus lourds et immersifs que les intra-auriculaires mis en avant jusqu’à présent, certains casques sans fil préservent une silhouette profilée et s’accompagnent de nombreuses fonctionnalités avancées qui les rends alléchants. Il y a déjà la qualité du son, forcément plus enveloppante et massive. Mais il y a aussi des contrôles tactiles plus intuitifs et des applications très complètes. Celle du Sony WH-1000XM3 par exemple, vous permet d’affiner le niveau de réduction de bruit avec un mode qui détecte tout particulièrement les annonces, pour ne pas rater des informations sur un train ou un avion. Des compléments intéressants, pour un casque qui gagne en polyvalence. Un choix à envisager si votre pratique sportive est plus réduite ou si vous cherchez à multiplier les activités en musique. Attention cependant aux activités en extérieur pendant lesquelles il peut être dangereux de s’isoler des bruits ambiants !!