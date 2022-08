Corsair dévoile le tout premier moniteur de jeu OLED flexible au monde

Corsair vient de dévoiler le tout premier écran de jeu OLED pliable du marché : le Xeneon Flex 45WQHD240, en 45 pouces. Si son prix, sa fiche technique exacte et sa date de sortie restent inconnus, le concept, dévoilé en vidéo, est particulièrement intriguant.

Le XENEON FLEX 45WQHD240 © Corsair

Corsair vient de dévoiler son tout dernier moniteur à la Gamescom de Cologne, en Allemagne. Le Xeneon Flex 45WQHD240 est un moniteur de jeu OLED ultra-large de 45 pouces en 21:9, avec une résolution de 3440 x 1440 pixels.

Xeneon Flex, le premier écran gamer OLED flexible du marché

La caractéristique la plus frappante du Xeneon Flex est sans aucun doute son aspect flexible, car l’écran peut être plié manuellement de plat à incurvé. Vous pouvez saisir les poignées sur les côtés de l’écran et les tirer vers vous à n’importe quel degré, jusqu’à une courbe de 800R. Il est également possible de régler un seul côté du moniteur au cas où vous voudriez l’aligner sur un deuxième moniteur.

Équipé du dernier écran W-OLED de LG, Corsair promet une luminosité maximale jusqu’à 1 000 nits et un rapport de contraste de 1 350 000:1. L’écran aura aussi un revêtement antireflet pour plus de confort et offrira la technologie Low Blue Light de LG pour aider à réduire la fatigue oculaire.

Calibré pour le jeu, le Xeneon Flex offrira un temps de réponse gris à gris de 0,03 ms et un temps d’activation / désactivation des pixels de 0,01 ms. L’écran sera également livré avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 240 Hz et sera compatible avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync.

Pour apaiser les inquiétudes concernant le burn-in, Corsair inclura un système préventif qui fonctionnera lorsque l’écran sera allumé et éteint pour garantir qu’aucune brûlure d’écran ne se produise, et ce, même après une utilisation prolongée. La société offrira en outre une garantie de trois ans.

La date de lancement, la disponibilité, les prix et les spécifications définitives du Xeneon Flex 45WQHD240 seront révélés plus tard cette année.