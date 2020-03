Covid-19 : Apple lance une application et un site web dédiés au dépistage du coronavirus

Apple vient de déployer une application et un site web en partenariat avec le CDC afin d’aider les populations face à la propagation du virus. En plus des informations et des conseils proposés, un outil de dépistage du coronavirus est notamment disponible.

Crédit : Apple

Apple est décidément bien impliqué dans la lutte contre Covid-19. Que ce soit au niveau du divertissement pendant le confinement en proposant des livres audio et numériques gratuits sur Apple Books ou au niveau de la santé en donnant des millions de masques au personnel médical à travers l’Europe et les États-Unis, le géant américain aide beaucoup. Si vous vous souvenez, Apple a aussi mis à jour son assistant vocal Siri qui peut dorénavant établir un diagnostic rapide du Covid-19, ou du moins rappeler les mesures de sécurité et orienter les utilisateurs vers les services de santé adéquats. La firme de Cupertino vient de mettre de nouveaux outils à disposition de tous.

Un dépistage en ligne fiable et efficace approuvé par le CDC

Le site web et l’application iOS ont été développés en partenariat avec le CDC (Centers for Disease Control and Prevention), la Maison Blanche et la FEMA (Federal Emergency Management Agency). Les deux outils d’Apple proposent donc un dépistage du coronavirus ainsi qu’un ensemble de ressources pour aider les personnes à prendre les mesures sanitaires appropriées tout en mettant à leur disposition les informations nécessaires. Selon Apple, c’est pour « permettre aux gens à travers le pays d’obtenir facilement des informations et des conseils fiables, à un moment où les États-Unis ressentent le lourd bilan de Covid-19 ».

Outil de dépistage du Covid-19 / Apple

Il est important de préciser que le site et l’application ne sont pour le moment disponibles qu’en anglais. L’outil de dépistage du Covid-19 demande à l’utilisateur de répondre à une série de questions sur ses symptômes, ses voyages, une potentielle exposition, etc. Le test peut d’ailleurs être pris pour soi-même ou pour un proche. À la fin, l’utilisateur reçoit les recommandations du CDC sur la démarche à suivre : auto-isolement, surveillance des symptômes, contact d’un médecin, se faire tester, etc. Il faut d’ailleurs garder à l’esprit que l’outil d’Apple ne remplace en rien un réel diagnostic médical, mais il peut se révéler fortement utile pour les personnes qui seraient seulement inquiètes afin de ne pas surcharger les autorités sanitaires qui sont déjà débordées.

Des ressources simples et précises pour éduquer et conseiller les utilisateurs

Ensuite, les autres ressources mises à disposition permettent d’éduquer la population sur ce qu’est Covid-19, quels sont les symptômes, quelles sont les personnes vulnérables et quand est-ce qu’il faut voir un médecin. En plus de ces informations, Apple prodigue également des conseils sur les gestes de sécurité à respecter tels que le lavage des mains, la distanciation sociale, le confinement, la surveillance des symptômes et la désinfection des surfaces à l’intérieur de sa maison.

Pour conclure, ces deux nouveaux outils d’Apple arrivent à point nommé. Ils permettront sans nul doute à beaucoup de personnes d’apprendre des choses sur le virus et à ne paniquer pour la moindre toux. C’est important d’avoir facilement accès à des informations vérifiées et fiables dans l’océan des fake news qui inonde Internet.

Source : Apple