Covid-19 : George R.R. Martin s’isole en Westeros pour écrire la suite de Game of Thrones

Comme la majorité de la population mondiale, George R.R. Martin est en quarantaine et ne quitte donc pas son domicile. Pour lui, c’est l’occasion parfaite de continuer l’écriture de son sixième tome de la saga Le Trône de fer, The Winds of Winter.

Finalement, The Winds of Winter pourrait voir le jour plus tôt que prévu. Et c’est une très bonne nouvelle parmi les nouvelles négatives qui circulent en ce moment à propos de la pandémie. Tandis que pour de nombreuses personnes, la quarantaine n’est pas une partie de plaisir et n’aide pas à la productivité, c’est tout le contraire pour d’autres, y compris George R.R. Martin. Celui-ci profite en effet de devoir rester confiné pour écrire quotidiennement la suite de Game of Thrones.

C’est lui qui a imaginé de toutes pièces le monde de Westeros et les personnages qui y résident. La série HBO s’est terminée avec la huitième saison il y a quelques mois, mais sa saga de romans ne l’est pas encore. Il faut rappeler que la fin filmée dans la saison 8 n’est pas la fin officielle selon George R.R. Martin. Tant mieux d’ailleurs, puisque celle-ci n’était pas brillante et que l’auteur lui-même n’en était pas satisfait. Nous connaîtrons la vraie fin lorsqu’il aura enfin fini d’écrire les deux derniers livres du Trône de Fer : The Winds of Winter et A Dream of Spring.

George R.R. Martin n’est pas touché par Covid-19 et peut continuer l’écriture de la saga

George R.R. Martin s’est mis à l’abri de Covid-19, loin des grandes villes. En effet, d’après son blog personnel, « oui, je suis conscient que je fais partie de la population la plus vulnérable, étant donné mon âge et ma condition physique. Mais je me sens bien en ce moment, et nous prenons toutes les précautions nécessaires. Je suis seul dans un endroit isolé et éloigné, assisté par un membre de mon personnel, et je ne vais pas en ville ou voir personne ». Pas d’inquiétude alors, l’auteur âgé de 71 ans se porte bien et respecte les précautions sanitaires.

De plus, George R.R. Martin profite du confinement pour continuer l’écriture de The Winds of Winter quotidiennement : « A vrai dire, je passe plus de temps en Westeros à écrire tous les jours que dans le monde réel. Les choses sont assez sombres dans le Royaume des Sept Couronnes… mais peut-être pas aussi sombres qu’elles peuvent le devenir ici ». Nous voilà prévenus, nous n’en avons pas encore fini avec les morts tragiques bien connues de Game of Thrones. Mais bon, si c’est le prix à payer pour connaître la fin, ce n’est pas insurmontable.

George R.R. Martin a commencé l’écriture de The Winds of Winter il y a 10 ans maintenant, donc il faut espérer que celui-ci soit bientôt fini afin qu’il puisse attaquer le septième et dernier tome de la saga. Il ne fait pas de doute que sa fin de Game of Thrones sera bien plus réussie et mémorable que celle de la série HBO. N’oubliez pas non plus que le prequel House of the Dragon est prévu pour une sortie en 2022.

