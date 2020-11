Covid-19 : presque tous les vaccins seront efficaces et utilisables d’ici février 2021, selon Bill Gates

Le vaccin contre la Covid-19 est presque prêt. Plusieurs géants pharmaceutiques ont développé des candidats très prometteurs. Il y a notamment celui de Pfizer et BioNTech à 90 % d’efficacité et celui de Moderna à 94,5% d’efficacité. L’université d’Oxford et AstraZeneca ont aussi développé un vaccin avec une efficacité de 70 %.

Une personne se faisant administrer un vaccin – Crédit : Gustavo Fring / Pexels

Pour le moment, ces trois candidats-vaccins ont été testés en Europe, aux États-Unis et dans d’autres régions occidentales. Ils ont effectivement obtenu des résultats impressionnants lors de la phase 3 des essais cliniques. Ces vaccins devraient très bientôt être approuvés pour une utilisation d’urgence. Bill Gates, qui avait déjà averti du danger d’une pandémie il y a 5 ans, se montre très optimiste par rapport à ces vaccins.

Bill Gates recommande la prudence en attendant l’arrivée des vaccins en 2021

Le milliardaire américain et fondateur de Microsoft a déclaré lors d’une interview avec CNN que : « presque tous les vaccins fonctionneront et avec des niveaux d’efficacité très élevés. J’ai bon espoir que, d’ici février, il est très probable qu’ils se révèleront tous très efficaces et sécurisés ». Bill Gates ne pense pas qu’aux trois candidats-vaccins que nous venons d’énoncer plus haut. Il s’attend aussi à de très bons résultats pour celui de Johnson & Johnson et Novavax. Ce vaccin est actuellement en phase finale de test.

Selon Bill Gates, « les prochaines approbations, AstraZeneca, Novavax Johnson & Johnson, seront essentielles pour obtenir de très gros chiffres ». Il est d’ailleurs loin d’être le seul à se montrer aussi optimiste. Plusieurs experts médicaux comme Dr. Anthony Fauci qui est un célèbre immunologue américain s’attendent à ce que de nouveaux vaccins soient aussi efficaces que ceux de Pfizer et Moderna.

Quoi qu’il en soit, Bill Gates recommande tout de même de rester prudent : « nous devrions être très inquiets pour les six prochains mois ». Il estime qu’il y aura environ 2 000 décès au quotidien sur le territoire américain pendant une bonne partie de l’hiver. Des chercheurs ont d’ailleurs fait une découverte majeure quant à la mortalité du coronavirus. Les taux de contamination et de mortalité devraient drastiquement réduire au printemps 2021 avec l’arrivée des vaccins. Afin d’endiguer encore plus rapidement la propagation du virus, les compagnies aériennes seront certainement de plus en plus nombreuses à rendre la vaccination obligatoire sur les vols internationaux.

Source : BGR