Cyberpunk 2077 sur PS5 : comment transférer votre sauvegarde PS4 ?

Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

La version next-gen de Cyberpunk 2077 était attendue de pied ferme. CD Projekt RED a finalement tenu sa promesse en le déployant. Il est ainsi désormais possible de découvrir le jeu optimisé pour les consoles de nouvelle génération. Parmi les améliorations, les joueurs pourront bénéficier du ray-tracing, de la 4K à 60 FPS (avec mise à l’échelle dynamique de la résolution) mais aussi de temps de chargements plus rapide. Les fonctionnalités de retour haptique et les déclencheurs adaptatifs de la manette Dualsense sont également au menu.

La nouvelle mouture next-gen devrait sublimer l’expérience de jeu si tant est que les développeurs aient tiré les leçons des déboires passés. D’autant que l’arrivée du patch 1.5 apporte aussi son lot d’améliorations : réactivité accrue des PNJ, contenu additionnel, personnalisation de l’apparence plus complète, IA améliorée lors des phases de combat… Le studio n’a pas lésiné sur les nouveautés.

Cyberpunk 2077 : basculer de la PS4 à la PS5

Vous souhaitez arpenter Night City en basculant votre sauvegarde PS4 vers la PS5 ? Le développeur a fourni quelques explications à ce sujet sur son site officiel. Les joueurs devront sélectionner un fichier de sauvegarde à télécharger sur le cloud. Après avoir lancé la version PS5, ils auront la possibilité de la télécharger et de continuer leur progression sur la dernière console de Sony.

À noter qu’il n’est pas nécessaire de posséder un abonnement PlayStation Plus pour réaliser la manœuvre. Détail important, seul un fichier de sauvegarde est pris en charge. De leur côté, les personnes qui jouent déjà à Cyberpunk 2077 sur PS5 via la rétrocompatibilité n’auront qu’à télécharger la nouvelle version du jeu. Ce faisant, la console détectera automatiquement la sauvegarde.

Aux dernières nouvelles, certains joueurs n’ont pas réussi à faire la mise à niveau de Cyberpunk 2077 vers la version PS5. CD Projekt RED a toutefois rapidement fourni une explication : « Pour les propriétaires de disque, afin de télécharger la mise à niveau next-gen, le CUSA (code PlayStation) de votre disque doit correspondre à la région de votre compte PlayStation ».

Source : CD Projekt RED