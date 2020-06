DARYL, l’adolescent androïde du film des années 80 revient en série

Trente-cinq ans après sa sortie dans les salles de cinéma, le film de SF DARYL, réalisé par Simon Wincer, va enfin avoir droit à une suite sur le petit écran.

Crédit : Paramount Pictures

En 1985, rares étaient les films qui traitaient de l’intelligence artificielle. Encore plus avec un enfant de dix ans comme protagoniste. DARYL a donc marqué les esprits des fans de science-fiction de l’époque. Le personnage attachant de cet androïde adolescent pourchassé par le gouvernent avait séduit toute une génération.

La vie de Daryl, 35 ans plus tard

Aujourd’hui, le film a été un peu oublié et éclipsé par des blockbusters tels que le AI de Spierlberg. Mais Paramount Pictures a décidé de remettre Daryl au goût du jour en lui offrant une suite au format série. Le show suivra à nouveau Daryl, mais 35 ans plus tard, tel que l’annonce le synopsis de TBS : « Et si une arme humaine top secrète de 10 ans avait grandi pour devenir un homme de 44 ans essayant simplement de suivre un monde pour lequel il n’avait jamais été conçu ? ». On va donc découvrir ce qu’est devenu le jeune adolescent robot, qui avait réussi à échapper au FBI et à retrouver sa famille d’accueil à la fin du film de 85.

Le rôle principal a été confié à Tony Hale, qui prête en ce moment sa voix à plusieurs personnages de la série Harley Quinn. Le show TBS qui sera également intitulé DARYL, est décrit comme une comédie au format sitcom de trente minutes, filmé avec une seule caméra, une technique popularisée par la série Modern Family. Le projet est encore au stade de développement et la diffusion est donc attendue au plus tôt pour 2021.

Source : CBR