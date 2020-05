DC : Harley Quinn bientôt de retour dans un nouveau film

Harley Quinn sera bientôt de retour au cinéma. Malgré l’accueil décevant de Birds of Prey, Warner Bros a gardé confiance en son héroïne DC déjantée et prépare déjà un nouveau film.

Selon le site bien renseigné DCEU Mythic, les studios Warner Bros réfléchissent déjà aux prochaines aventures d’Harley Quinn. Des discussions autour des prochains films centrés sur l’héroïne auraient en effet déjà commencé. Le personnage incarné par Margot Robbie à l’écran devrait donc apparaître dans un ou plusieurs films du DC Extended Universe. Les sources de cette information parlent de « projets Harley », ce qui laisserait penser que Warners Bros aurait certainement un film solo dans ses cartons.

Crédit : Warner Bros Entertainment

Harley Quinn a fait ses débuts au cinéma en 2016 dans le décevant Suicide Squad de David Ayer. Le réalisateur, qui avait dû s’écarter prématurément du projet, a récemment confié qu’il aurait aimé faire de Quinn le personnage central de son film. Quatre ans après, la copine du Joker s’est retrouvée entourée d’une équipe 100% féminine dans Birds of Prey, sorti en janvier dernier. On la retrouvera également bientôt aux côtés d’autres anti-héros DC dans The Suicide Squad de James Gunn.

Harley Quinn dans un film Gotham City Sirens ?

De nombreux fans espèrent que le prochain film dédié à Harley Quinn sera Gotham City Sirens, une adaptation d’un comics réunissant Quinn, Poison Ivy et Catwoman. La production de ce projet avait été évoquée pour la première fois en 2016 dans les médias américains, mais a finalement été mise en pause, a révélé plus tard David Ayer. Selon d’autres bruits de couloir, Warner Bros aurait prévu de sortir un film avec Harley Quinn chaque année. Si Gotham City Sirens est remis sur les rails, le film pourrait donc voir le jour en 2022, après la sortie de The Suicide Squad.

L’avenir du DCEU semble reboosté ces dernières semaines, avec plusieurs annonces qui ont enthousiasmé tous les fans de DC. La semaine dernière, nous apprenions en effet que la mystérieuse Snyder Cut de Justice League sortirait l’année prochaine sur la plateforme HBO max. Hier, le magazine Deadline révélait également que l’acteur Henri Cavill serait bientôt de retour dans le rôle de Superman. Les prochains films DC prévus au calendrier sont pour l’instant Woman Woman 1984 (août 2020), The Suicide Squad (août 2021), The Batman (septembre 2021) et Black Adam (décembre 2021). The Flash, Shazam! 2 et Aquaman 2 sortiront quant à eux en 2022.

