Deathloop : comment ouvrir la porte mystérieuse à Updaam ?

Deathloop, le nouveau FPS d’Arkane Lyon sur PS5 et PC, regorge de puzzles et de secrets à découvrir. Voyons comment vous pouvez ouvrir la porte mystérieuse « RAK » qui se trouve à Updaam au rez-de-chaussée à côté du bâtiment des archives.

Sorti la semaine dernière sur PS5 et PC, Deathloop est le nouveau FPS d’Arkane Lyon avec un gameplay similaire à celui de Dishonored du même studio français. Si vous faites partie des milliers de joueurs qui se sont procuré Deathloop « Day one », vous savez déjà que le jeu renferme d’innombrables secrets et puzzles à découvrir tout au long de votre aventure.

Porte RAK à Updaam dans Deathloop – Crédit : POWERUHD / YouTube

Dans Deathloop, vous recommencez la même journée sur l’île de Blackreef jusqu’à ce que vous réussissiez à briser cette boucle infernale. Pour y parvenir, vous devez assassiner les 8 visionnaires au cours d’une seule journée. Cela n’est pas évident et personne ne peut y arriver en une seule journée. En effet, les puzzles du jeu nécessitent parfois de redémarrer la boucle pour les terminer. Voici comment ouvrir la porte mystérieuse à Updaam.

Démarrez la mission Silence Radio pour ouvrir la porte mystérieuse à Updaam dans Deathloop

Updaam est l’une des 4 zones de Deathloop que vous pouvez visiter le matin, le midi, l’après-midi et le soir. Dans cette zone se trouve la porte mystérieuse avec l’inscription « RAK » au rez-de-chaussée à côté des archives. Il est vital de débloquer cette porte afin de continuer l’histoire principale. Vous ne pouvez pas l’ignorer.

La porte « RAK » ne pourra pas s’ouvrir avant la mission « Silence Radio » qui est centrée sur Julianna. Pour débloquer cette porte, Colt doit lire à haute voix le code au niveau du haut-parleur de la porte. Vous devez donc commencer la mission Silence Radio. Vous vous rendez à la centrale électrique pour démarrer les deux générateurs à l’aide d’une batterie. Ensuite, votre prochain objectif est le bâtiment des archives. Vous ne pouvez vous y rendre que l’après-midi quand la porte de garage est semi-ouverte. Montez jusqu’au dernier étage et entrez dans le bureau des archives. Vous pouvez récupérer plusieurs documents, dont celui qui contient le code pour ouvrir la porte. Il se trouve sur une étagère à gauche de la pièce. Ce mot de passe est généré aléatoirement en fonction des parties.

Après avoir lu cette note, vous pouvez redescendre et quitter le bâtiment. Des escaliers sur votre droite vous mènent jusqu’à la porte mystérieuse que vous pouvez ouvrir. Vous continuez ainsi la mission Silence Radio, mais il vous reste encore de nombreuses énigmes à résoudre pour terminer l’histoire et surtout briser la boucle.

Source : Screen Rant