Deathloop PS5 : 4K, ray-tracing, 60fps, les modes graphiques en détail

Deathloop, nouveau jeu signé Arkane Lyon, a reçu de nombreuses louanges de la part de la presse spécialisée. Réutilisant le concept de la boucle temporelle de façon originale, l’exclusivité temporaire PS4, PS5 et PC a surpris positivement de nombreux observateurs. Le jeu offre non pas deux, mais trois modes graphiques. Ces modes ont été testés par Digital Foundry qui nous en dit un peu plus sur les performances proposées sur PlayStation 5.

Deathloop, exclusivité temporaire consoles PS4 et PS5, est aussi disponible sur PC. Crédit : bethesda.net

Comme à l’accoutumée, Digital Foundry a testé les différents modes graphiques de Deathloop, avec son équipe spécialisée dans la technique. Ces modes ont donc été décortiqués méticuleusement par l’équipe, et l’un d’entre eux semble nettement se distinguer des autres. Le jeu propose trois modes : Qualité visuelle, Ray-Tracing et Performance. La vidéo est disponible sur YouTube.

Deathloop PS5 : modes graphiques Qualité visuelle, Ray-Tracing et Performance pour un maximum de choix

Le mode Qualité visuelle propose un compromis entre résolution et performances. Ainsi, le mode propose, d’après les tests de Digital Foundry, une résolution de 1836p quasiment constante. Les performances quant à elles sont constamment en dessous des 60fps, et descendent parfois en dessous de 50fps.

Le mode Performance, de plus en plus apprécié par les joueurs, propose comme souvent un taux de rafraichissement à 60fps. D’après Digital Foundry, le 60fps est quasiment parfaitement constant. Une très bonne chose pour ceux qui apprécient la fluidité et le confort proposé par ce mode. Evidemment, la performance a un prix puisqu’en contrepartie, la résolution affichée n’est « que » de 1440p.

Enfin, le mode Ray-Tracing propose la plus haute qualité visuelle, avec une résolution 4K dynamique de l’activation du ray-tracing. Sans surprise, les performances chutent ici à 30fps, tout en restant stables. Digital Foundry note une augmentation significative de la qualité d’image dans ce mode. L’équipe rapporte toutefois que ce mode leur est inconfortable visuellement à cause d’une irrégularité dans la transition entre les images.

Après avoir testé les trois modes graphiques, Digital Foundry a tranché. La préférence de l’équipe se porte sur le mode Performance, qui propose selon elle le meilleur compromis entre qualité d’affichage et confort de jeu. Quoi qu’il en soit, chaque joueur aura la possibilité de choisir le mode qui lui sied le mieux. Une pratique très appréciée par les joueurs consoles, qui ont depuis un certain temps maintenant pris l’habitude d’utiliser le mode qu’ils préfèrent. Deathloop est disponible sur PS4, PS5 et PC depuis hier.

Source : notebookcheck.net