Deathloop : le nouveau FPS d’Arkane Lyon vaut-il le coup d’être acheté « Day One » ?

Deathloop, le nouveau FPS du studio français Arkane Lyon, sort dans quelques heures. Vaut-il le coup d’être acheté « Day One » où vaut-il mieux attendre les premiers tests ? Voici tout ce que l’on sait sur le jeu.

Depuis son annonce en 2019, Deathloop est très attendu par les joueurs. Édité par Bethesda Softworks, il sortira le 14 septembre sur PC et PlayStation 5. Ce n’est effectivement pas une exclusivité Xbox comme Starfield. Le FPS développé par le studio français Arkane Lyon n’est pas un jeu de tir comme les autres. Dans Deathloop, « deux assassins rivaux sont piégés dans une mystérieuse boucle temporelle sur l’île de Blackreef, condamnés à répéter la même journée pour l’éternité ».

Deathloop – Crédit : Bethesda Softworks

Les joueurs devront donc répéter plusieurs fois la même journée en essayant à chaque fois d’en apprendre davantage pour réussir à enfin briser la boucle. De nouvelles armes et aptitudes à trouver lors des cycles pimenteront l’aventure et vous permettront de réaliser des assassinats dévastateurs et délirants. Le concept est original, mais Deathloop a-t-il de quoi devenir un jeu phare du studio ou sera-t-il rapidement oublié après sa sortie ?

Le gameplay de Deathloop rappelle celui de Dishonored, ce qui promet un succès presque certain

Avant toute chose, il ne faut pas oublier que les joueurs ont d’autant plus d’espoir que Deathloop est développé par Arkane Lyon, le studio français à l’origine de l’excellente série Dishonored. Le nouveau trailer officiel de Deathloop présenté lors du PlayStation Showcase la semaine dernière nous a permis de découvrir son gameplay. On remarque immédiatement les similarités avec le gameplay de Dishonored.

Les fans de la franchise ne devraient donc pas être déçus du gameplay de Deathloop. Pour les nouveaux, c’est l’occasion idéale de découvrir un jeu d’Arkane Lyon. Il peut vous faire penser à un Deus Ex, à un System Shock des années 1990 ou même à la série Hitman. En effet, Deathloop vous offre la même liberté de choisir vos méthodes pour atteindre vos objectifs.

Si vous n’êtes pas encore convaincus, le mode multijoueur de Deathloop devrait vous séduire à ajouter le jeu à votre panier « Day One ». Un joueur peut ainsi rejoindre votre partie et tenter de vous assassiner par tous les moyens pour vous empêcher de briser la boucle temporelle.

Enfin, Deathloop promet d’être un FPS unique en son genre qui devrait plaire à tous ceux qui apprécient le gameplay de Dishonored. Si vous pouvez passer outre les bugs mineurs et les éventuels problèmes qu’il pourrait rencontrer à sa sortie, il n’y a aucune raison de ne pas acheter Deathloop « Day One ». Pour les joueurs Xbox, le FPS sera disponible dans le Game Pass sur les Xbox Series X et S en 2022.

Source : DualSHOCKERS