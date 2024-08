Demon Slayer : voici tout ce qu’il faut savoir sur les trois films qui remplaceront la saison 5

Le 30 juin dernier, nous apprenions que la quatrième saison de Demon Slayer serait la toute dernière et qu’il n’y aurait pas de saison 5. Toutefois, cela ne veut pas dire que l’anime est terminé. En effet, Crunchyroll a annoncé que l’arc ultime du manga La bataille finale, réadapté en La Forteresse Infinie, fera l’objet d’une adaptation au cinéma. Ce n’est non pas un, ni deux, mais trois films qui viendront clore l’histoire de cet anime incontournable.

Après le succès du film Le Train de l’Infini en 2020, qui est le film d’animation nippon le plus rentable au monde, Ufotable, le studio d’animation à l’origine de l’adaptation de l’œuvre de Koyoharu Gotouge, s’apprête donc à frapper une nouvelle fois ! Pour l’occasion, c’est Crunchyroll et Sony Pictures Entertainment qui seront en charge de la distribution de la trilogie cinématographique.

Quand sortira la suite de l’anime ? De quoi parlera t-elle ? On vous dit tout ce qu’il y a à savoir à propos de la trilogue de films, qui remplacera la saison 5 de Demon Slayer, et apportera une conclusion aux aventures de Tanjirō.

Aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée pour les prochains films Demon Slayer, qui feront office de saison 5. On ne sait donc pas quand le premier film sortira, ni combien de temps il faudra attendre entre la sortie de chaque long métrage.

La fin est proche.



Découvrez prochainement au cinéma Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse infinie dans une trilogie épique avec Crunchyroll ! ⚔️ pic.twitter.com/e0InLkhsR4 — Crunchyroll FR ✨ (@Crunchyroll_fr) June 30, 2024

Toutefois, si l’on se réfère à l’attente entre les saisons 3 et 4, qui a été d’environ un an, on peut envisager une sortie en 2025 pour le premier film. Bien évidemment, il ne s’agit que de spéculations à ce stade, car la production pourrait nécessiter plus de temps, voire prendre du retard pour une raison ou une autre. Nous vous tiendrons bien évidemment informé dès que nous en saurons plus à ce sujet.

En attendant, on vous laisse découvrir le premier trailer officiel pour Demon Slayer: La Forteresse Infinie.

📺 Où seront diffusés les films Demon Slayer ?

Comme vous l’aurez compris, les films arriveront dans un premier temps au cinéma. Il sera ensuite possible de les visionner dans un second temps sur Crunchyroll, puis probablement sur Netflix. En attendant, vous pouvez voir ou revoir les quatre premières saisons, ainsi que le film Le Train de l’Infini sur la plateforme d’anime. En revanche, seules les trois premières saisons sont disponibles sur le service au N rouge.

Pour rappel, l’anime Demon Slayer compte 63 épisodes répartis en plusieurs arcs :

La volonté ardente de Tanjirō Kamado (saison 1) : 26 épisodes

Le train de l’infini (saison 2 partie 1) : 7 épisodes

Le quartier des plaisirs (saison 2 partie 2) : 11 épisodes

Le village des forgerons (saison 3) : 11 épisodes

L’entraînement des piliers (saison 4) : 8 épisodes

👺 Quel casting pour les films Demon Slayer La Forteresse Infinie ?

Si vous avez suivi l’anime en VO, vous ne serez pas dépaysé, puisque les doubleurs officiels assureront toujours leur rôle. Voici quels personnages seront au rendez-vous dans le prochain film Demon Slayer, ainsi que les doubleurs qui prêteront leur voix :

Natsuki Hanae : Tanjirō Kamado

: Tanjirō Kamado Akari Kito : Nezuko Kamado

: Nezuko Kamado Hiro Shimono : Zenitsu Agatsuma

: Zenitsu Agatsuma Yoshitsugu Matsuoka : Inosuke Hashibira

: Inosuke Hashibira Takahiro Sakurai : Giyū Tomioka

: Giyū Tomioka Saori Hayami : Shinobu Kochō

: Shinobu Kochō Kana Hanazawa : Mitsuri Kanroji

: Mitsuri Kanroji Kengo Kawanishi : Muichirō Tokitō

: Muichirō Tokitō Tomokazu Sugita : Gyōmei Himejima

: Gyōmei Himejima Ken’ichi Suzumura : Obanai Iguro

: Obanai Iguro Tomokazu Seki : Sanemi Shinazugawa

: Sanemi Shinazugawa Toshihiko Seki : Muzan Kibutsuji

🤔 À quelle suite s’attendre pour Demon Slayer après la saison 4 ?

❗ Cette partie contient des spoilers. Si vous n’avez pas vu la dernière saison et que vous souhaitez la découvrir par vous-même, on vous invite à ne pas poursuivre votre lecture.

À la fin de la saison 4, les Piliers se retrouvent face à Muzan, le chef des démons, après s’être durement entraînés pour ce moment. Toutefois, avant même de pouvoir l’affronter, ces derniers sont téléportés dans son antre, la forteresse infinie, où des centaines de démons les attendent. En plus de devoir éliminer Muzan, les pourfendeurs vont donc également avoir la lourde tâche de se mesurer aux plus puissants des démons de l’anime : les lunes supérieures. La bataille finale s’annonce épique et particulièrement violente, si l’adaptation reste fidèle au manga.

Les Pilliers réussiront-ils à avoir le dessus sur Muzan ?

Le dernier épisode de la saison 4 de Demon Slayer est disponible depuis le 30 juin 2024 sur Crunchyroll. Sur Netflix, les 8 épisodes du dernier arc ne devrait pas arriver avant fin 2024, voire début 2025.

Les trois films reprendront le dernier arc du manga, qui s’étend des chapitres 137 à 205, et qui est divisé en deux sous-arcs : Forteresse Dimensionnelle Infinie et Décompte de l’Aube. Depuis mai 2020, Koyoharu Gotouge a mis fin à son œuvre avec le 23ème tome. Les lecteurs du manga connaissent donc déjà la fin de l’histoire de Demon Slayer. Il auront toutefois l’occasion de la découvrir sous un autre angle au cinéma.