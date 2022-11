Design, fiche technique, voici à quoi ressemblera le Samsung Galaxy A54 5G

La gamme Galaxy A est très appréciée par les mobinautes qui cherchent à obtenir un smartphone techniquement au point sans se ruiner. Nous en savons désormais plus sur la future itération, le Galaxy A54 5G.

Rendus du Samsung Galaxy A54 5G © OnLeaks

Dans notre comparatif des meilleurs smartphones Samsung de 2022, le Galaxy A53 5G figure en bonne place. Ce modèle de milieu de gamme très correct brille notamment grâce à son écran 120 Hz de bonne facture, son design tout en finesse et son module photo plutôt performant. Le bât blesse surtout au niveau des performances et de l’endurance qui gagneraient à être améliorées. La prochaine itération gommera-t-elle ces défauts ?

C’est évidemment trop tôt pour le savoir mais une première salve d’informations solides au sujet du Samsung Galaxy A54 vient de débouler. Par l’entremise de 91mobiles, le leaker OnLeaks a publié plusieurs rendus où l’on peut observer une conception assez similaire au Galaxy A53 5G ; avec toutefois quelques nuances. On distingue notamment une découpe en pilule pour le capteur à selfies, un triple module photo à l’arrière avec des capteurs protubérants et probablement un capteur d’empreintes digitales.

Galaxy A54 5G : un capteur 50 Mpx mais quid du processeur ?

Comme son prédécesseur, le Samsung Galaxy A54 5G aurait un écran FHD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son capteur photo arrière principal serait de 50 mégapixels. Ce dernier serait aussi calibré pour mesurer la profondeur (il n’y aura donc pas de capteur dédié à cet effet). Outre une batterie de 5000 mAh, le téléphone serait assisté par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (plusieurs configurations pourraient toutefois être disponibles).

Les autres spécifications restent floues, notamment au rayon des performances, un champ qui sera scruté de près par les technophiles. 91mobiles avance d’ailleurs que le A54 sera équipé du processeur Exynos 7904. Il semble toutefois que cela soit une erreur. Le Galaxy A53 5G est livré avec le processeur Exynos 1280. Dès lors, on s’attend plutôt à ce que son successeur soit doté d’un SoC de nouvelle génération à l’instar de l’Exynos 1380.

Enfin, le Galaxy A54 5G est attendu pour début 2023, période charnière pour Samsung qui présentera également ses Galaxy S23.