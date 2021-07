Disney+ août 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Crédit : Marvel Studios

Disney+ propose un été riche en nouveautés. Le service de streaming dévoile ses films, séries et autres docus à venir pour août 2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la période estivale est chargée en programmes alléchants. Aussi bien pour les plus jeunes que sur Star, catégorie réservée aux adultes. La rédaction vous propose de découvrir toutes les nouveautés à venir sur Disney+ et une petite sélection des productions incontournables.

Le calendrier complet des sorties pour août 2021

Chez Star :

Vendredi 6 août :

Target

The Rider

Mercredi 11 août :

Rebel

The Chi (saison 3)

X-Files (saisons 10 à 11)

Mr Inbetween (saisons 1 à 2)

Pour Sarah

Profilage (saisons 1 à 10)

Je te promets

L’Homme des bois

Vendredi 13 août :

Darkest Minds : Rebellion

Scary Movies 4

Wall Street

La maison du bonheur

Mercredi 18 août :

Gown-ish (saison 3)

Criminal Minds : Suspect Behavior (saison 1)

Tyrant (saisons 1 à 3)

De l’amour dans l’air

Léo Matteï, brigade des mineurs (saisons 1 à 7)

Les Chamois (saisons 1 à 2)

Vendredi 20 août :

That thing you do!

C’était à Rome

Les vacances de la famille Johnson

Jacqueline Sauvage : c’était lui ou moi

Mercredi 25 août :

Good Trouble (saison 3)

McCartney 3,2,1

Bob’s Burgers (saison 11)

Good Trouble (saisons 1 à 2)

Empire (saisons 1 à 6)

Algérie secrète

Vendredi 27 août

Nos pires amis

Mon cousin Vinny

Romy et Michelle : 10 ans après

Les femmes du 6ème étage

A l’origine

Möbius

En thérapie

Les sentinelles de l’Afrique

Mardi 31 août :

Only Murders in the Building

Chez Disney + :

Mercredi 4 août :

Les courts métrages Disney (saison 2)

Les légendes des Studios Marvel

Vendredi 6 août :

La nouvelle guerre des boutons

Mercredi 11 août :

What If… ?

Vendredi 13 août :

La caravane du courage

Ewoks : La Bataille d’Endor

L’histoire du fidèle Wookiee

Star Wars Vintage : Clone Wars : La mini-série

Star Wars : Ewoks (saisons 1 à 2)

Star Wars Vintage : Droids (saisons 1 à 2)

Malabar Princess

Mercredi 18 août :

Journal d’une future présidente (saison 2)

Grandir dans le monde animal

Vendredi 20 août :

L’école de la magie

Akashinga : La guerre de l’ivoire

Mercredi 25 août :

Disney les making-of (saison 2)

Like Me (saison 1 à 3)

Les trésors perdus de la Vallée des rois (saison 2)

Vendredi 27 août :

Légion (saison 3)

8 :15

What If… ?, la série Marvel à surveiller de près

Parmi les nouveautés à venir, on retient évidemment What If… ?. Alors que le Marvel Cinematic Universe a lancé le multivers avec Loki, cette série animée est très prometteuse. Comme le révèle la bande-annonce, l’anthologie se concentre sur des événements passés du MCU avec une direction totalement différente. Tony Stark ne devient pas Iron Man, sauvé de justesse de l’explosion du premier film, tandis que Peggy Carter enfile le costume de Captain America.

Le classique d’Oliver Stone, Wall Street

Une critique acerbe de la finance – Crédit : 20th Century Fox

Éminent réalisateur politique et farouche opposant au capitalisme, le classique d’Oliver Stone sorti en 87 arrive chez Disney+ : Wall Street. Un long-métrage traitant de la finance et ses dérives avec une distribution prestigieuse, entre Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah et Martin Sheen. L’intrigue est inspirée d’une histoire vraie, celle de Bud Fox, courtier d’une banque d’affaires de Wall Street décidant de se mettre à l’espionnage industriel (et illégal) pour s’enrichir. Mais rien ne s’est passé comme prévu, comme dans cette adaptation libre.

The Rider par la réalisatrice de The Eternals, prochain film du MCU

The Rider permet de découvrir le cinéma de Chloé Zhao – Crédit : Les Films du Losange

Chloé Zhao est la réalisatrice de The Eternals, prochaine production du Marvel Cinematic Universe. Et The Rider, son film salué par la critique et les spectateurs, arrive sur Disney+. On suit Brady, jeune cowboy plein de potentiel, désormais interdit de compétition après un accident de cheval. Ce dernier doit alors retourner chez lui et trouver une nouvelle raison de vivre, reprendre son destin en main au cœur d’une Amérique profonde.

Only Murders in the Building, une création originale pour Star

Selena Gomez repasse chez Disney – Crédit : 20th Television

Nouvelle série exclusive de Star, Only Murders in the Building met notamment en scène Selena Gomez, révélée par l’écurie Disney. L’histoire de trois passionnés de crimes se retrouvant soudainement mêlés à l’un d’eux. Un crime ayant lieu dans la résidence où vit ce trio et la mort particulièrement horrible d’un résident. Une production attendue par beaucoup de fans d’enquêtes policières et dont les premières images donnent franchement envie !

Un peu d’humour à la française avec Les Femmes du 6e étage

Une comédie avec Fabrice Luchini – Crédit : Les Films de la Suane/SND/Canal+

Et terminons la sélection de l’été avec Les Femmes du 6e étage mettant en scène Fabrice Luchini et sa superbe verve ! L’histoire d’un agent d’un homme plutôt coincé dans les années 60, à Paris, se liant d’amitié avec des bonnes espagnoles vivant au sixième étage de son immeuble aisé. Jean-Louis Joubert, joué par Fabrice Luchini, découvre un monde autrefois inconnu, fait d’exubérance et joie de vivre. Une jolie comédie saluée par la presse et les spectateurs.