Disney+ : vers plus de contenus pour adultes ? le débat continue

Depuis sa création, Disney+ veut se démarquer de sa féroce concurrence. En proposant un contenu axé jeune public et famille, la plateforme tire pour le moment son épingle du jeu. Entre dessins animés cultes, films intemporels et quelques bluettes, le contenu proposé est pour le moment plutôt soft. Pourtant, le géant du streaming a fait un effort en ouvrant sa branche Star. Mais ce ne sont clairement pas les quelques thrillers et films horrifiques proposés qui changent pour le moment la donne. Alors en interne, on se pose la question : doit-on faire évoluer le contenu proposé ou rester dans les standards diffusés jusque là ? Le débat se poursuit et personne n’est vraiment d’accord sur la question.

Les dirigeants peinent à accorder leurs violons sur le sujet. Avec plus de 181 millions d’abonnés au compteur, Disney+ souhaite en tout cas poursuivre sa percée et rafler la clientèle de ses concurrents.

Disney+ : des évolutions à prévoir ?

Bob Iger, ancien PDG, pense pour sa part qu’il ne faut rien changer. Mais son remplaçant, Chapek, ne voit pas les choses sous le même angle. Ce dernier accuse une croissance décevante sur la dernière année. Et il n’hésite pas à mettre en cause le contenu proposé par la plateforme. Selon lui, Disney+ doit s’ouvrir à une nouvelle audience pour rivaliser avec ses concurrents principaux.

Malgré la présence de Marvel, les autres franchises destinées aux adultes n’ont toujours pas leur place sur la plateforme. Dès qu’un film n’est pas « tout public », il n’est pas référencé dans le catalogue principal. Ce qui n’est pas le cas chez Netflix ! En effet, le concurrent principal de la firme aux grandes oreilles ne s’interdit jamais de proposer des programmes sulfureux, dérangeants ou violents. Pas vraiment les standards de Disney, il faut bien l’avouer. Pourtant il y a de quoi faire, mais pour le moment, c’est un NON catégorique.

Chapek espère bien faire évoluer les choses en convaincant les investisseurs et dirigeants qui l’entourent. Pour l’heure, Disney+ restera donc fidèle à ses habitudes. Ce n’est pas demain la veille que vous pourrez donc voir un film interdit au moins de 16 ans sur la plateforme !

