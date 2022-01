Doctor Strange 2 : ce leak complètement fou prédit le retour de Robert Downey Jr. et l’arrivée de Tom Cruise

Cela n’aura échappé à personne. Entre Loki, What If…? ou Spider-Man: No Way Home, le multiverse a pris une place extrêmement importante au sein du MCU, offrant un potentiel énorme à la Phase IV. Et tout justement, c’est bel et bien grâce au multiverse que Robert Downey Jr. pourrait faire son retour en tant qu’Iron Man dans les prochains films.

Tom Cruise et Robert Downey Jr. © Collider Extras, Marvel, Tom’s Guide FR

En 2020, de multiples rumeurs affirmaient que Robert Downey Jr. pourrait bien être de retour dans la Phase 4 ou la Phase 5 du MCU, soit en tant qu’Iron Man, soit en tant que super-vilain. Pourtant, un épisode de What If… ? affirmait que toute mort dans une timeline du Multivers était définitive et que Tony Stark ne pouvait pas revivre. Sauf que le Multivers est plein de surprises, et rien ne nous dit que les cartes ne seront pas redistribuées à l’avenir.

Depuis quelques mois, plusieurs fuites évoquent l’arrivée d’un variant de Tony Stark, qui pourrait bien faire son apparition au sein de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Celui-ci pourrait provenir d’un autre groupe de superhéros signé Marvel, les Illuminati, avec toujours Robert Downey Jr. dans le rôle de ce variant d’Iron Man. À ce sujet, les Illuminati pourraient bien avoir leur propre film ou leur propre série Marvel à l’avenir.

Avance rapide jusqu’à la seconde moitié de 2021, où les Illuminati apparaissent dans une fuite de l’intrigue de Multiverse of Madness, confirmant ainsi leur présence et peut-être, celle du variant de RDJ en Tony Stark. Au même moment, une nouvelle fuite affirmait que Tom Cruise, qui devait incarner Tony Stark initialement dans les films du MCU, incarnerait bel et bien lui aussi Tony Stark dans Doctor Strange 2. Aujourd’hui, une nouvelle fuite vient raccrocher toutes les précédentes au même wagon.

Tom Cruise et Robert Downey Jr. en même temps dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Cet énorme leak déniché sur Reddit évoque l’intrigue assez loufoque de Doctor Strange 2. Dans le film, « Tony Stark ne sera pas incarné par Downey Jr., mais par Tom Cruise, et tout se fera dans une révélation délirante » indique le leaker. « Cette version de Tony Stark est complètement barrée, car non seulement il prétend être un prophète, mais il possède en plus trois des Infinity Stones ! » précise-t-til.

« La façon dont il est présenté reflète la scène Green Goblin dans Spider-Man 1, avec Tom Cruise parlant à Thanos, décapité. Tom donne vraiment tout pour son bref temps d’écran » indique-t-il. Toujours selon Reddit, Robert Downey Jr. marquera son grand retour lors de la bataille finale, en tant que variant de Tony Stark. Dans cet univers-là, le leaker indique que c’est Benedict Cumberbatch qui est mort dans la bataille contre Thanos… Puis, « ils combattent tous Wanda qui est littéralement l’être le plus puissant du multivers » indique le leaker.

Alors bien sûr, rien n’indique qu’il s’agit du véritable scénario du film. Mais quand on repense aux événements de Spider-Man: No Way Home, on se dit que tout est possible. Et si vous voulez voir à quoi ressemblerait Tom Cruise en Tony Stark, cette vidéo deep fake pourrait bien vous surprendre…

