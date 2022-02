Doctor Strange 2 : une fuite dévoile les super-héros qui apparaîtront dans le multivers

À quelques mois de la sortie de Doctor Strange in the Multivers of Madness, les fans se demandent quels personnages Marvel phares feront leur apparition dans le film. Il faut dire que ce dernier inclura plusieurs réalités alternatives ce qui ouvre en grand le champ des possibles. Un leaker vient de vendre la mèche.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Crédit : Marvel Studios

Le Super Bowl 2022 a été l’occasion de découvrir une nouvelle bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dans le film, Strange naviguera dans la complexité du multivers alors que ce dernier a bien eu du mal à s’en dépatouiller dans Spider-Man: No Way Home. Cette fois-ci, il sera secondé par le Sorcier Suprême Wong ainsi que par Wanda Maximoff. Des alliés bienvenus pour affronter Sinister Strange, variant maléfique du super-héros qui sera visiblement l’antagoniste principal du long-métrage.

Multivers oblige, de nombreux super-héros croiseront la route du Maître des Arts mystiques. La bande-annonce a déjà permis de confirmer la présence du Professeur X et d’un variant de Captain Marvel. Des rumeurs évoquent également avec insistance l’existence d’un variant de Tony Stark campé par Tom Cruise et le retour de Robert Downey Jr. Et tout récemment, un insider bien au fait du MCU a dévoilé une liste des caméos à prévoir dans Doctor Strange 2.

Doctor Strange 2 : des variants en pagaille à prévoir

Évidemment, tout ceci est à prendre avec des pincettes. Mais on vous conseille tout de même de passer votre chemin pour éviter d’éventuels spoilers. Voici la liste partagée sur Twitter par MyTimeToShineHello, assortie parfois du nom des comédiens :

Professeur X (Patrick Stewart)

Captain Carter (Hayley Attwell)

Captain Marvel (Lashana Lynch)

Mr. Fantastic (John Krasinski)

Black Bolt (Anson Mount)

Clea (Charlize Theron)

Balder the Brave

Magneto

L’insider évoque également la présence de Deadpool et d’un variant d’Iron Man. Notons toutefois que Ryan Reynolds a assuré récemment qu’il ne participait pas au film. Mais il s’agit peut-être d’une fausse piste. Andrew Garfield avait notamment réfuté pendant longtemps son retour dans No Way Home. Retour qui s’est finalement bien concrétisé… Pour patienter jusqu’à la sortie, prévue le 4 mai prochain, (re)découvrez ici le premier trailer de Doctor Strange 2 avec le Doctor Strange malfaisant.