Doctor Strange, nouveau leader des Avengers ?

Les tragiques évènements au cours du final d’Avengers : Endgame ont bousculé le Marvel Cinematic Universe. Steve Rogers retourne dans le passé afin d’y vivre tranquillement sa vie, tandis que Black Widow se sacrifie pour la pierre d’âme. Mais bien plus grave, Tony Stark (Iron Man) y donne sa vie afin d’empêcher Thanos de s’attaquer une seconde fois à l’humanité. La disparition du leader naturel du groupe laisse un vide au sein des Avengers.

Docteur Strange – Crédit : marvel.com

Variety a ainsi demandé à Cumberbatch si Docteur Strange deviendrait le nouveau chef des Avengers. Mais pour le comédien, héro au cinéma comme dans la vraie vie, rien n’est sûr à ce sujet. L’acteur a répondu de manière évasive à l’importante interrogation. Il déclare : « Il faudrait que je réfléchisse à cette question« .

Spider-Man – No Way Home : Docteur Strange à la rescousse

Lors du dernier trailer du prochain Spider-Man, on peut voir Peter rendant visite au Docteur Strange. Le jeune homme lui demande alors son aide, afin de lui faire oublier son identité après qu’elle ait été diffusée dans le monde entier à la fin du denier Spider-Man : Far From Home. Cependant, beaucoup spéculent déjà à ce sujet. Certain avancent que le Docteur Strange que Peter recherche pourrait ne pas être le vrai. Il pourrait en effet s’agir de Mephisto.

À propos de Spider-Man : No Way Home, Cumberbatch déclare ainsi : « Il y aura beaucoup de débats à ce sujet, mais c’est un concept audacieux et brillant ». L’acteur a aussi indiqué être très excité par le projet, pointant du doigt l’originalité du scenario. L’interprète du Docteur Strange fini par cette phrase : « Je serai très intéressé de voir comment ça va se passer. Mais je suis presque certain que ce sera un succès. »

Spider-Man : No Way Home est actuellement prévu pour le 17 décembre, et Doctor Strange in the Multiverse of Madness est attendu dans les salles le 25 mars prochain. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, toujours dans l’univers Marvel, est actuellement disponible au cinéma.

Source : comicbook