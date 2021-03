Dodge rend ses voitures Charger et Challenger beaucoup plus difficiles à voler

Dodge offre aux propriétaires des puissantes voitures Challenger et Charger une protection supplémentaire contre le vol de véhicules. Ces deux muscle cars font partie des voitures les plus volées aux Etats-Unis.

Dodge va déployer une mise à jour logicielle destinée aux modèles équipés de moteurs 392 HEMI V8 et 6,2 litres HEMI V8 suralimentés, qui les rendra beaucoup plus difficiles à voler.

Dodge Challenger et Charger – Crédit : Dodge

Selon le PDG de Dodge, Tim Kuniskis, « plus de 150 voitures sont volées chaque jour aux États-Unis ». Il s’agit d’un véritable fléau, surtout pour les propriétaires de muscle cars comme les Dodge Charger et Challenger, qui sont souvent la cible de voleurs.

Pour contrer le vol, Dodge a annoncé mardi un nouveau mode de sécurité qui limite le régime du moteur Hemi, empêchant ainsi les fuites à grande vitesse et facilitant la récupération du véhicule. En effet, à un régime aussi bas, le moteur ne développe qu’environ 3 chevaux.

Dodge va brider ses voitures pour lutter contre les vols

Dodge ajoutera un nouveau mode de sécurité au système d’infodivertissement Uconnect. Sans le bon code de sécurité à quatre chiffres, le régime moteur du véhicule sera limité à 675 tr/min. Cela limitera les performances du moteur à une puissance de 3 chevaux et 30 Nm de couple. Une puissance aussi faible rendrait pratiquement impossible pour le conducteur d’un véhicule volé d’échapper à la police.

« Pour tout propriétaire de voiture, c’est terrible, c’est un désagrément et c’est une violation personnelle. Bien que cela soit statistiquement rare, les voleurs de voitures ont pris pour cible les muscle cars Dodge à forte puissance, et nous voulons que la ‘Fraternité’ Dodge sache que nous agissons rapidement et que nous couvrons leurs arrières » a déclaré le PDG du constructeur automobile.

D’autres constructeurs comme Tesla proposent des fonctionnalités permettant de dissuader les voleurs. Le constructeur américain utilise notamment le mode Sentinelle pour surveiller l’environnement de la voiture grâce à ses caméras et ses capteurs. Ces vidéos sont ensuite stockées dans la boîte à gant du véhicule, qui est désormais sécurisée par un code PIN à entrer sur l’écran principal de l’habitacle. Nous avions par exemple pu voir un voleur filmé en pleine action par le mode Sentinelle, ce qui avait permis à la police de l’identifier.

La mise à jour logicielle devrait être disponible gratuitement au deuxième trimestre pour les voitures disposant de moteurs 392 HEMI V8 et 6,2 litres HEMI V8 suralimentés sorties après 2015.

Source : cnet