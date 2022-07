Donjons et Dragons : les premières images du film font peur

L’adaptation de Donjons et Dragons prévue pour 2023 livre ses premières images. Et ça ne rassure pas forcément.

Donjons et Dragons a eu droit à plusieurs adaptations cinématographiques dès les années 2000. Malgré un casting prestigieux avec Jeremy Irons, beaucoup considèrent le premier film comme un gros navet. Deux décennies plus tard, nouveau long-métrage avec la promesse de livrer l’épopée tant attendue par les fans. Pour l’occasion, un gros casting a été réuni entre Chris Pine (Wonder Woman), Michelle Rodriguez (Fast and Furious), Hugh Grant (Coup de foudre à Nothing Hill) ou encore Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton). Aujourd’hui, une vidéo dévoile les premières images de Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs… et ça fait peur !

À lire > Pourquoi Stranger Things dit que les jeux de rôle sont mauvais ?

Des images pas forcément très enthousiasmantes

Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis and Hugh Grant reveal ‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’ characters at #SDCC 2022 preview night- First Look #DnDMovie pic.twitter.com/Oo9vQiUpDx — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 21, 2022

Les fans de Donjons et Dragons espèrent une adaptation de qualité. Si il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, les premières images de l’adaptation prévue pour 2023 ne rassurent pas forcément. Outre les costumes ridicules des différents acteurs, leur attitude a de quoi faire sourire. Notamment Hugh Grant en train de boire à sa tasse ou encore les ralentis incessants.

Mais n’oublions pas que ces images servent de promotion. Elles ne seront pas intégrées à Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs.

Le troisième film d’un duo de réalisateurs

Cette nouvelle adaptation pour Donjons et Dragons est réalisée par Jonathan Goldstein (XII) et John Francis Daley. Un nouveau projet pour le duo après deux comédies, Game Night et Vive les vacances, dont le casting regorgeait déjà de noms connus. On leur doit également plusieurs apparitions en tant qu’acteurs dans des séries comme The Middle, Parks and Recreation, Lucifer, Bones, etc.

Des touche-à-tout qui comptent bien s’attaquer à un monument du jeu de rôle. Reste à espérer que le film sera moins gênant que cette petite vidéo pour nous teaser un projet qu’on ne demandait pas forcément !

Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs sort le 3 mars 2022 au cinéma.

Source : Twitter