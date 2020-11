DOOM : la musique du jeu recréée avec le retour haptique de la manette DualSense de la PS5

Un Youtubeur a eu l’idée d’utiliser le retour haptique de la nouvelle manette DualSense livrée avec la PlayStation 5 pour recréer l’iconique musique E1M1 At Doom’s Gate. Le résultat est vraiment impressionnant !

La musique de DOOM recréée avec le retour haptique de la DualSense – Crédit : Mennenth – YouTube

La PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition arrivent d’ici quelques jours, le 19 novembre en France et le 12 aux États-Unis. Outre les performances améliorées par rapport à la PS4 et le SSD ultra rapide qui réduit considérablement les temps de chargement, l’une des nouveautés principales est la manette DualSense. Annoncée au mois d’avril dernier, c’est une véritable révolution technologique.

Elle est équipée de gâchettes adaptatives qui permettent au joueur de ressentir les niveaux de force et de tension avec les environnements et les différents objets. De plus, la DualSense propose un retour haptique tactile qui remplace les moteurs de vibration habituellement utilisés sur les autres manettes. Ces vibrations dynamiques sont capables de faire ressentir les gouttes de pluie, mais aussi la manière avec laquelle deux armes de corps à corps s’entrechoquent.

Le Youtubeur a recréé la légendaire musique E1M1 At Doom’s Gate

Sony a récemment annoncé que le retour haptique de sa nouvelle manette est généré par les effets sonores des jeux. L’ingénieur Yukari Konishi avait expliqué que cela permet aux développeurs de créer des vibrations naturelles et confortables à partir du son de leur jeu. Le youtubeur « Mennenth » a donc eu l’idée avec un ami de recréer l’une des musiques légendaires de DOOM à l’aide du retour haptique de la manette.

Comme vous pouvez le voir et l’entendre dans la vidéo publiée sur YouTube, le résultat avec la musique E1M1 At Doom’s Gate est impressionnant. Le Youtubeur a d’ailleurs précisé qu’il a utilisé un carton afin d’obtenir une amplification passive du son par transduction du signal. Il n’a pas précisé la méthode qu’il a utilisée pour arriver à un tel résultat. Cependant, il a précisé dans les commentaires que c’est « une solution un peu maladroite ».

Jouer à DOOM depuis n’importe quel appareil est devenu une véritable tradition auprès des passionnés. L’année dernière, un adolescent a réussi à jouer à DOOM sur une caisse enregistreuse d’un McDonald’s. Plus récemment, un joueur était parvenu à émuler Windows 95 dans Minecraft afin de faire tourner DOOM. Enfin, l’un des défis de DOOM les plus originaux est probablement celui du test de grossesse.

Source : PC Gamer