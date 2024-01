eBay condamné à une lourde amende pour avoir terrorisé un couple qui critiquait l’entreprise

eBay va devoir payer une amende de 3 millions d’euros pour avoir mené une campagne de harcèlement sinistre envers un couple qui avait critiqué l’entreprise sur Internet. David et Ina Steiner ont reçu des araignées et des cafards vivants à leur domicile.

TL;DR En 2019, David et Ina Steiner critiquent ebay dans une newsletter

Des haut placés d’eBay lancent alors une campagne de harcèlement contre le couple

David et Ina Steiner reçoivent des insectes vivants par colis et sont surveillés par des employés d’eBay

Ils découvrent que des dirigeants veulent placer un traceur GPS sur leur voiture et portent plainte

Plusieurs dirigeants d’eBay purgent une peine de prison pour leur implication

eBay fait partie des plateformes de commerce en ligne les plus populaires du marché. Difficile de ne pas trouver le produit que l’on recherche sur le site web, peu importe la catégorie. On peut aussi y vendre ses biens, comme ce collectionneur français qui a vendu plus de 2 200 consoles sur eBay. Toutefois, il faut quand même se méfier des potentielles escroqueries mises en place par les malfaiteurs.

Au moment où la PS5 était encore difficile à trouver, eBay regorgeait d’arnaques pour piéger les joueurs. Un autre type de hors-la-loi tentait aussi de nuire aux particuliers, sauf qu’eux… étaient directement des employés et dirigeants de l’entreprise. La justice américaine vient de les condamner lourdement.

eBay condamné à une amende 3 millions de dollars pour avoir harcelé un couple

Les procureurs fédéraux de Boston viennent de condamner eBay à une amende de 3 millions de dollars pour avoir mené une campagne de harcèlement à l’encontre d’un couple du Massachusetts. En 2019, David et Ina Steiner critiquaient une action en justice de l’entreprise dans leur newsletter commune EcommerceBytes. À l’époque, eBay avait attaqué Amazon en lui reprochant de débaucher ces vendeurs.

Les dirigeants d’eBay n’avait pas apprécié, comme le montrent plusieurs documents révélés par les procureurs fédéraux. Devin Wenig, directeur général de la firme, envoyé alors un message à un autre cadre pour lui dire qu’il était temps de « faire tomber » Ina Steiner.

Jim Baugh, à l’époque directeur principal de la sûreté et de la sécurité d’eBay, s’est chargé de la campagne de harcèlement. Dès lors, les Steiner reçoivent des menaces en ligne et des employés surveillent leur domicile. Le couple reçoit des objets sinistres par la poste comme des araignées et des cafards vivants, un masque de cochon ensanglanté et un livre sur la façon de se remettre de la mort d’un conjoint.

En août 2019, Jim Baugh et d’autres employés d’eBay ont essayé d’installer un dispositif de suivi GPS sur leur voiture. Les Steiner les ont repérés puis contacté la police, ce qui a déclenché l’enquête fédérale. L’ancien directeur de la sécurité d’eBay, James Baugh, et l’ancien directeur de la résilience mondiale, David Harville, purgent tous deux une peine d’emprisonnement pour leur rôle dans ce stratagème.

Selon le ministère de la Justice, sept employés et sous-traitants d’eBay ont été condamnés pour leur implication dans la traque et le harcèlement des Steiner. « Les actions d’eBay à notre encontre ont eu un impact permanent sur nous émotionnellement, psychologiquement, physiquement, en termes de réputation et financièrement », déclare le couple dans un communiqué sur EcommerceBytes. De son côté, Jamie Iannone, actuel directeur général d’eBay et non impliqué dans l’affaire, s’excuse auprès d’Ina et David Steiner au nom de l’entreprise.

