PS5 : comment acheter une console sur eBay en évitant les arnaques ?

Face à la pénurie de PS5 dans le monde, de nombreux joueurs se tournent vers les sites de vente, et notamment eBay. Néanmoins, ce n’est pas toujours évident de faire la distinction entre les arnaques et les véritables annonces de PlayStation 5 à vendre.

Le lancement de la PS5 a été un désastre mondial, non pas à cause des performances de la console next-gen qui propose notamment la 4K à 60 FPS, le ray-tracing et les 120 FPS, mais à cause des stocks extrêmement limités. De plus, il faut aussi prendre en compte les scalpers qui ont considérablement réduit le stock disponible en achetant plusieurs consoles avec pour seul objectif de les revendre à prix d’or en ligne.

La PlayStation 5 et la manette DualSense – Crédit : Kerde Severin / Unsplash

Par conséquent, les joueurs qui ne veulent pas patienter avant le réapprovisionnement général qui n’est pas attendu avant au moins l’été prochain se tournent vers les sites de petites annonces et de ventes aux enchères. eBay est le plus populaire d’entre eux. Bien entendu, les vendeurs de PS5 sur eBay ne sont pas tous des scalpers et certains ont juste besoin d’argent ou revendent, par exemple, des cadeaux. Quoi qu’il en soit, voici quelques conseils pour éviter les arnaques en achetant une PlayStation 5 en ligne.

Bien lire la description de l’annonce de la PS5 et vérifier le profil du vendeur

Tout d’abord, la première chose à faire est évidemment de bien lire la description de l’annonce. Certains vendeurs peu scrupuleux ont effectivement profité de la hype de la PS5 pour vendre des boîtiers en plastique et même des photos de la console. Cependant, eBay a renforcé sa vigilance et il a récemment déclaré que : « nous sommes en train de supprimer toutes les annonces de photos de PS5 de notre plateforme et nous prendrons les mesures appropriées contre les vendeurs ». Bien entendu, vous pouvez toujours demander un remboursement si l’objet que vous recevez n’est pas une PS5 alors que cela était clairement indiqué dans la description de l’annonce.

Ensuite, il est recommandé de vérifier le profil du vendeur et plus particulièrement l’historique de ses ventes. Par exemple, s’il possède plusieurs annonces de PS5, il s’agit probablement d’un scalper. C’est alors à vous de décider si vous êtes prêt à payer le double du prix de la PS5, voire plus, et ainsi encourager cette pratique. N’oubliez pas non plus de contacter le vendeur avant la vente pour avoir plus de détails tels que les raisons pour vendre la PlayStation 5 et même une preuve vidéo de son fonctionnement.

Pour rappel, les PlayStation 5 sont très rarement vendues au prix consommateur sur Internet. De manière générale, le prix de revente en ligne avoisine souvent les 1 000 euros sur eBay. D’ailleurs, il n’y a pas une grande différence avec la PS5 Digital Edition qui est souvent vendue à 990 euros.

La Garantie client eBay vous protège des arnaques de la PS5

Enfin, vous n’êtes jamais à l’abri d’une arnaque, même en redoublant de prudence et en prenant toutes les précautions nécessaires. Si vous rencontrez un quelconque problème avec votre commande de PS5, voici les étapes de la Garantie client eBay à suivre :

Contactez le vendeur dans un délai de 30 jours à partir de la date de livraison estimée ;

Contactez directement eBay si le vendeur ne règle pas le problème dans les 3 jours ouvrés ;

eBay vous contactera dans un délai de 48 heures et procèdera alors au remboursement de votre PS5.

Source : Express