Elden Ring : ce glitch vous permet de rendre le jeu beaucoup plus facile, voici comment

Un glitch découvert par Leviathan permet de grandement faciliter le gameplay d’Elden Ring et accessoirement de grandement faciliter les combats contre les boss. Il s’agit en fait un ancien bug qui était déjà présent sur certains jeux de From Software.

Elden Ring vous paraît beaucoup trop dur ? La communauté du jeu de From Software et notamment le YouTuber Leviathan vient de nous apporter un tout nouveau bug qui permet d’exploiter le système de cendres de guerre et de tout simplifier. Voici comment faire.

Elden Ring : comment exploiter le Tumblebuff Glitch ?

Le Tumblebuff Glitch, qui existait déjà dans Dark Souls 3 (jusqu’au patch 1.10) permet, en quelques mots, d’appliquer n’importe quel buff et ou cendre de guerre sur une arme qui n’est pas sensée le pouvoir.

Alors, comment effectuer le glitch dans Elden Ring ? S’il faudra faire preuve de concentration et de rapidité pour arriver à le déclencher, un peu de pratique devrait vous permettre d’y arriver à chaque coup.

Mettez dans votre main principale l’arme sur laquelle vous souhaitez appliquer le buff ou cendre de guerre.

Dans l’autre main, mettez l’amélioration voulue.

Passez votre main principale en posture à deux mains.

Faites un sprint vers l’avant.

Passez votre stick analogique de l’avant vers l’arrière le plus précisément possible pour faire un 180°

En plein volte face, touchez la touche d’aptitude de l’arme de gauche (L2 ou RT sur la manette).

Ouvrez très rapidement l’inventaire, mettez-vous sur l’arme équipée en main gauche et appuyez plusieurs fois sur le bouton carré ou X pour la retirer.

Si vous résusissez, le buff ou cendre de guerre sera appliqué sur votre arme équipée dans la main droite. Cela fonctionne sur toutes les armes d’Elden Ring, même les plus puissantes. Attention toutefois puisque ce glitch est déjà largement utilisé dans les zones en PvP…

