Elden Ring : le jeu de plateau arrive bientôt sur Kickstarter

Vous avez réussi à battre tous les boss d’Elden Ring, y compris Malenia qui était presque invincible dans la version 1.0 du jeu ? Alors, que diriez-vous de les affronter à nouveau dans un jeu de plateau ? Steamforged Games, à qui l’on doit notamment le jeu de plateau de Dark Souls ou encore celui de Monster Hunter World qui devrait bientôt sortir, a annoncé l’adaptation du Souls-like en jeu de plateau.

Affiche du jeu de plateau d’Elden Ring ©Steamforged Games

Elden Ring : The Board Game arrive donc en crowdfunding sur Kickstarter. Nous n’avons pas encore de date plus précise, mais Steamforged Games a assuré que c’est pour bientôt. Comme dans le jeu que vous pouvez maintenant explorer dans votre navigateur en mode Google Street View, Elden Ring : The Board Game vous plongera dans le monde de l’Entre-terre où règnent des créatures toutes plus impitoyables les unes que les autres.

Affrontez les boss d’Elden Ring seul ou avec jusqu’à trois amis

Steamforged Games a annoncé que : « vous vous lancerez dans une aventure immense et variée, visitant des lieux emblématiques et croisant des ennemis et des personnages familiers. Jouez en solo ou avec jusqu’à trois autres Sans-éclats ».

Nous avons encore peu de détails sur le jeu de plateau d’Elden Ring. Néanmoins, nous savons déjà que tous les combats du jeu seront recréés. Les combats ne se dérouleront d’ailleurs pas avec des dés comme c’est souvent le cas avec les jeux de plateau. Vous devrez élaborer des stratégies et adapter vos attaques en fonction de l’adversaire en face de vous, qu’il s’agisse du général Radahn ou de Margit le Déchu.

La figurine de Margit du jeu de plateau d’Elden Ring ©Steamforged Games

Enfin, Elden Ring : The Board Game sera fourni avec plusieurs figurines miniatures. Vous pouvez voir ci-dessus celle de Margit le Déchu. Il se pourrait donc que chaque boss d’Elden Ring ait droit à une figurine, ou du moins les principaux. Steamforged Games ne l’a cependant pas encore confirmé. En tout cas, plus d’informations sur le jeu de plateau seront bientôt partagées. Nous en saurons davantage lorsque le jeu sera officiellement lancé sur Kickstarter.

Source : Engadget