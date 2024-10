De nombreux propriétaires d’iPhone 16 sous iOS 18 voient leur autonomie fondre à vue d’oeil

Sortie le 20 septembre 2024, la gamme iPhone 16 constituée de l’iPhone 16, de l’iPhone 16 Ultra, de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max n’arrête pas de faire parler d’elle, mais pas dans le bon sens du terme.

En effet, après le tout nouveau port USB-C qui n’offre pas les vitesses de transfert attendues pour cette gamme de produits, puis le remplacement de la batterie, suivi d’un appareil photo moins exceptionnel que prévu, ce sont des dysfonctionnements avec l’écran tactile de l’iPhone 16 Pro qui ont été signalés il y a moins d’un mois.

Aujourd’hui, de nombreux propriétaires d’iPhone 16 ont fait état d’une importante perte d’autonomie et d’une décharge très rapide de leur appareil et s’en sont plaint à l’assistance d’Apple (via leur compte Reddit) qui ne semble pas vraiment savoir d’où vient le problème. D’autant plus qu’Apple a mis en avant l’autonomie record dont devait bénéficier l’iPhone 16 Pro Max pouvant tenir 33h avec une vidéo en cours de lecture.

D’où proviendrait cette décharge excessive de l’iPhone 16 ?

Il semblerait que le problème ne provienne pas de la batterie en elle-même, mais bien du nouveau système d’exploitation iOS 18 déployé en septembre, puisque certains utilisateurs ont remarqué une amélioration lors de la mise à jour à iOS 18.0.1 ou iOS 18.1 Beta. D’après les informations recoupées des utilisateurs et des spécialistes, cette décharge importante de la batterie proviendrait des tâches d’iOS 18 qui tournent en arrière-plan, mais rien ne garantit que les prochaines mises à jour résolvent cette problématique. Cela pourrait provenir de la nouvelle fonctionnalité de détection de chargeur lent ou peut-être d’Apple Intelligence qui fonctionne en permanence… mais rien n’est sûr.

Tout ce que l’on sait, c’est que le problème n’est pas encore complètement résolu, mais qu’il ne touche pas tous les appareils de la gamme iPhone 16 sous iOS 18.