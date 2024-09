iOS 18 : le partage de cadrans de l’Apple Watch sème la pagaille dans Messages

L’arrivée récente d’iOS 18 a été marquée par son lot de nouveautés, mais aussi par la découverte d’un bug plutôt gênant affectant l’application Messages. Celui-ci concerne une fonctionnalité pratique, mais potentiellement dangereuse : le partage de cadrans de l’Apple Watch. Partager son cadran personnalisé via l’application Messages peut sembler anodin, mais cela peut en pratique avoir des conséquences désastreuses sur vos conversations.

Le partage de cadrans : un geste anodin aux conséquences désastreuses

L’option de partage de cadrans de l’Apple Watch, disponible directement depuis watchOS, permet aux utilisateurs de partager facilement leurs configurations de cadrans personnalisées via Messages ou Mail. Si cette fonctionnalité est pratique en théorie, elle devient problématique lorsqu’un utilisateur d’iOS 18 répond à un message contenant un cadran partagé dans un fil de discussion.

Ce bug provoque le plantage répété de l’application Messages lorsque l’utilisateur tente d’ouvrir la conversation contenant le cadran partagé. Le problème est d’autant plus gênant qu’il affecte également l’utilisateur qui a partagé le cadran. Les deux interlocuteurs se retrouvent alors dans l’impossibilité d’accéder à la conversation concernée. Pire encore, le bug peut même entraîner le plantage de l’application lors de la consultation d’autres conversations.

Des solutions limitées et un correctif en attente

Actuellement, la seule solution pour stopper les plantages consiste à supprimer la conversation entière contenant le message avec le cadran partagé. Malheureusement, cette solution radicale entraîne la perte de tout l’historique de la conversation, y compris les pièces jointes telles que les photos et les vidéos qui n’auraient pas été sauvegardées ailleurs que dans Messages. Restaurer la conversation à partir de la section “Suppressions récentes” ne résout pas le problème, car cela réintroduit le bug.

La solution la plus efficace consiste donc à patienter jusqu’à ce qu’Apple déploie un correctif pour iOS 18. En attendant, il est fortement conseillé d’éviter de partager des cadrans de l’Apple Watch via Messages et de prévenir vos contacts de ne pas répondre à ce type de message dans un fil de discussion.