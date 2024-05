Epic Games : deux jeux gratuits coopératifs vous attendent !

Du 2 au 9 mai, l’Epic Games Store offre deux jeux coopératifs : Cat Quest II et Orcs Must Die! 3. Dépêchez-vous de récupérer vos copies de ces titres dont le second est accompagné de ses contenus additionnels.

Depuis son lancement, l’Epic Games Store a offert plusieurs centaines de jeux à ses utilisateurs dont des incontournables comme GTA 5 ou Alien : Isolation. Et comme toutes les semaines, nouvelle fournée de titres à récupérer pendant une courte période : Cat Quest II et Orcs Must Die! 3 avec ses contenus additionnels. Les deux jeux sont coopératifs !

Epic Games Store : Cat Quest II et Orcs Must Die! 3 sont offerts cette semaine

Vous aimez les RPG d’action à l’ancienne mais plus important, vous aimez les chats ? Cat Quest II est fait pour vous. Le jeu est à récupérer gratuitement et permet même de jouer en coopération local pour profiter d’une aventure à deux. L’intrigue se déroule dans un monde où vivent les chats de Felingard et les chiens de l’Empire de Lupus.

Parcourez un monde fantastique et combattez des ennemis sous les traits d’un chat ou d’un chien. Le jeu promet un univers plein de magie et de monstres étranges pour une grande “chatventure”.

Dans un autre genre, le tower defense Orcs Must Die 3! vous attend chez l’Epic Games Store. Récupérez votre copie de ce jeu qui, comme Cat Quest II, permet de jouer en coopératif jusqu’à deux joueurs. Ce titre d’action et de stratégie vous demande de ralentir et de repousser une invasion d’orc en plaçant toutes sortes de pièges entre les piques ou les balistes qui lancent des barils explosifs.

Orcs Must Die 3! s’accompagne de ses deux contenus additionnels : Tipping The Scales et Cold As Eyes. Le premier ajoute les Tuataras comme ennemis et 5 nouvelles cartes dont un nouveau Scénario de guerre. Quant au second, profitez de trois nouvelles cartes où les Mages de guerre doivent se battre contre les Cyclopes.

Cat Quest II et Orcs Must Die! 3 sont à récupérer du 2 au 9 depuis l’Epic Games Store.