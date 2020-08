Et si le Snyder Cut de Justice League introduisait… Supergirl ?

Le DCEU pourrait accueillir un nouveau personnage – Crédit : Warner Bros.

Le DC FanDom fût riche en surprises pour les fans de DC Comics. Lors de ce salon entièrement en ligne, la Warner a levé le voile sur plusieurs projets. Certains vidéoludiques, comme le prochain jeu vidéo Suicide Squad ou encore Gotham Knights, mais surtout des films ! Ainsi, les fans ont pu découvrir la première bande-annonce de The Batman, qui a livré de nombreux secrets de production, celle de Wonder Woman 1984 ou encore un teaser pour Black Adam. Mais Zack Snyder, présent, a également fait l’événement avec les premières images de son montage pour Justice League. Un film remonté de A à Z, faisant fi du travail de Joss Whedon, et pourrait introduire… Supergirl ?

Un indice sur la présence de Supergirl dans la bande-annonce ?

C’est ce que pensent certains internautes, relayés par CBR. Le site explique qu’à la 24ème secondes de la bande-annonce de Justice League, Ben Affleck regarde l’hologramme de ce qui semble être un kryptonien, dont la langue devait être développée par Zack Snyder dans Man of Steel.

La forme du corps de l’hologramme ne correspondrait pas à Superman, beaucoup trop fin. Les internautes pensent qu’il peut s’agir de Kara Zor-El, cousine de L’Homme de Fer, aka Supergirl.

Le fait que cette scène soit présente dans la bande-annonce peut laisser penser à une introduction du personnage dans le Justice League de Zack Snyder. Ce qui n’aurait rien d’étonnant, puisque la Warner veut poursuivre l’univers connecté DC Comics du cinéaste, à côté d’autres films comme Joker ou The Batman.

Malheureusement, un élément tord légèrement le cou à cette théorie. Zack Snyder a bien signifié qu’il ne tournerait pas de nouvelles scènes pour Justice League. Il faudrait donc que Supergirl soit présente dans les rushs ou que cette scène ne soit que l’évocation d’une introduction à venir. La Warner aurait tout intérêt à développer un film Supergirl, suite au succès de Wonder Woman et l’attente autour de Black Widow, ou encore Captain Marvel 2, chez Disney.

Un multiverse DC Comics au cinéma

The Batman se déroule dans un univers parallèle à Justice League – Crédit : Warner Bros.

Car si The Batman et Joker favorisent une approche plus réaliste, la Warner a confirmé l’existence d’un multiverse lors du DC FanDom. Ainsi, à titre d’exemple, plusieurs Batman peuvent exister, certains dans des univers fantastiques, comme avec Justice League, d’autres plus terre-à-terre. Et face au mastodonte MCU, détenu par Disney, DC Comics doit proposer des productions différentes mais se rejoignant, multipliant les personnages… dont Supergirl !

