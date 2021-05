Eternals : trailer saisissant pour le Marvel d’une cinéaste oscarisée

Angelina Jolie est l’une des stars de Eternals – Crédit : Marvel Studios

Marvel Studios aime s’entourer de grands noms pour ses productions. Après Ryan Coogler avec Black Panther, salué pour Fruitvale Station et Creed, le studio s’est approché de Chloé Zhao. La cinéaste a été récompensée aux derniers Oscars avec Nomadland. Cette dernière a tout simplement raflé deux des plus prestigieuses récompenses : meilleure réalisation et meilleur film ! Chloé Zhao dirige le prochain Marvel, Eternals (ou Les Éternels), livrant aujourd’hui un premier trailer saisissant. Les événements du film se déroulent après Avengers: Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming.

Des décors extérieurs utilisés dans Eternals

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) a débuté sa quatrième phase sur Disney+ avec WandaVision, Faucon et le Soldat de l’Hiver et prochainement Loki. Et le grand écran se prépare également à cette nouvelle étape alors que Black Widow est prévu pour le 7 juillet 2021 et Shang Chi, le 1er septembre. En attendant, c’est Eternals qui livre son premier trailer saisissant et bien mystérieux.

Chloé Zhao livre des images contemplatives, dans le pur style de son cinéma récompensé avec Nomadland. On aperçoit un vaisseau spatial émerger dans le désert, forcé à apparaître suite au combat des Avengers contre Thanos. Les Eternals, ancienne race d’êtres humains, sortent de leur sommeil après ces événements qui ont mis en péril la Terre et le retour d’une grande menace, les Déviants.

Pour ce long-métrage, Chloé Zhao semble avoir tourné dans des décors extérieurs, tournant le dos à la vieille tradition du MCU des fonds verts, souvent critiquée.

Un casting prestigieux pour Eternals

Un gros casting pour le prochain Marvel – Crédit : Marvel Studios

Pour son premier long-métrage chez Marvel Studios, Chloé Zhao s’est entourée d’un gros casting. On trouve Richard Madden et Kit Harington, tous deux connus pour Game of Thrones, Salma Hayek, Angelina Jolie, Gemma Chan ou encore Barry Keoghan. Ils incarnent respectivement Ikaris, Ajak, Thena, Black Knight, Sesi et Druig.

Eternal est prévu pour le 3 novembre prochain sur nos écrans. Et cela veut donc dire qu’en moins d’une année, les fans du MCU découvriront trois films de la phase 4. Dans l’ordre : Black Widow, Shang Chi et Eternals. Un gros programme pour les spectateurs après la disette liée à la pandémie de Covid-19.