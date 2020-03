Facebook Messenger se joint à la lutte contre Covid-19

Crédit : MonikaKazak / CC BY-SA

Facebook Messenger lance un nouveau programme pour aider les organismes de santé du monde entier à combattre la pandémie. La plateforme souhaite en effet mettre en avant les informations officielles fournies par les autorités afin de dissiper les fake news qui continuent de circuler malgré les efforts mis en œuvre. Il y a seulement quelques jours, tous les géants de la tech se sont entendus sur une déclaration commune afin de mieux lutter contre la désinformation sur leurs plateformes respectives. Après quoi, Twitter a ensuite annoncé mettre en place des mesures plus strictes pour supprimer les tweets propageant les fake news. Facebook se montre moins agressif et le nouveau programme de Messenger permettra aux personnes intéressées de se renseigner correctement sur Covid-19.

De quelle manière marche ce nouveau programme de Facebook Messenger ?

En fait, des développeurs tiers vont bénévolement aider les organismes gouvernementaux de santé et les agences de santé de l’ONU (Organisation mondiale de la Santé) à pouvoir utiliser Messenger pour partager les informations à propos de Covid-19 ainsi que répondre aux questions des utilisateurs.

Si les informations officielles à propos de Covid-19 sont plus faciles d’accès pour tout le monde, ce devrait être plus simple d’endiguer toutes les fake news et arnaques à son sujet. De plus, depuis le début de la quarantaine dans le monde, Messenger connaît une fréquentation bien plus importante rien qu’avec toutes les personnes confinées qui utilisent la plateforme pour rester en contact.

Favoriser l’entraide et l’éducation

Enfin, Facebook Messenger s’est aussi associé à l’organisateur d’hackathons, Devpost, afin de lancer un hackathon en ligne. Par cette démarche, l’entreprise espère « encourager les développeurs à créer des outils sur la plateforme de messagerie qui s’attaquent à des problèmes tels que la distanciation sociale ».

Les développeurs auront l’occasion d’aider à développer un outil d’éducation qui pourrait être utilisé par les élèves et étudiants qui suivent actuellement des cours en ligne. De plus en plus d’entreprises prennent des initiatives pour lutter le plus possible contre Covid-19. Facebook Messenger ne donne pas des millions de masques comme Apple, mais combat sur un autre front : celui du digital.

Télécharger Facebook Messenger

Source : Cnet