Fâché, Boba Fett reproche au Mandalorien de lui avoir volé la vedette

Une thérapie de couple entre Mando et Boba – Crédit : YouTube The Warp Zone

Introduit dans la saison 2 de The Mandalorian, Boba Fett a eu le droit à sa propre série qui vient tout juste d’être diffusée dans son intégralité sur Disney+. Nous avons notamment appris comment le chasseur de primes avait survécu à l’appétit vorace du Sarlacc avant d’intégrer un groupe de Tuskens et de s’asseoir finalement sur le trône de feu Jabba Le Hutt. En guise de climax, les scénaristes ont mis en scène une confrontation musclée entre les alliés de Boba et le syndicat Pyke secondé par Cad Bane.

Parmi les critiques faites au Livre de Boba Fett, les téléspectateurs ont notamment ironisé sur la présence abondante de Mando et Grogu à partir de l’épisode 5 (alors que de simples caméos étaient attendus). Une sorte d’arbre qui cacherait une forêt peu reluisante. Les fans ont notamment pu admirer Din Djarin affairé à apprivoiser le Sabre Noir. Ils ont également apprécié voir Grogu lors de sa formation de Jedi avec Luke. Qui plus est, les retrouvailles entre les deux personnages ont bien eu lieu alors que l’on pensait qu’elles se dérouleraient dans la saison 3 de The Mandalorian.

À lire > Le Livre de Boba Fett vs The Mandalorian : quelles différences entre les deux séries Disney+ ?

Le Livre de Boba Fett a été mis de côté par Mando et Grogu

Autant d’éléments croustillants qui ont permis de sauver la série pour une partie des téléspectatrices, certains affirmant même que les meilleures séquences étaient celles où Boba n’apparaissait pas à l’écran. De quoi donner une idée à la chaîne YouTube The Warp Zon. Celle-ci a publié une vidéo parodique où Mando et Boba participent à une séance de thérapie. Et le fils de Jango de reprocher à Din Djarin de lui avoir volé la vedette dans la série. « J’ai été engagé pour une série de sept épisodes intitulée The Book of Boba Fett et tu m’en as volé deux pour pouvoir partir tout seul pour vivre des aventures avec ton précieux Sabre Noir et un deepfake de Luke« , souligne notamment Boba, très remonté.

Ce détournement humoristique mérite le coup d’œil tant il met bien en exergue le désaveu fait à la série par une partie des fans. Ces derniers n’ont pas caché leur déception au sujet de la série. En cause notamment d’après eux : un rythme trop lent, des enjeux narratifs peu passionnants, des soucis de réalisation et du fan service indigeste.