Le smartphone responsable Fairphone 4 5G se dévoile en images

Connaissez-vous l’entreprise néerlandaise Fairphone ? Il s’agit d’un fabricant de smartphones Android qui s’inscrit dans une démarche différente de la concurrence. Fairphone s’engage à rendre son téléphone le plus responsable et équitable possible. Si une bonne partie des composants sont identiques aux téléphones classiques, les éléments sensibles comme l’or, le cobalt, le lithium sont issus de filières équitables.

Design du nouveau Fairphone 4 5G. Crédit : Twitter / @L4yzRw

Afin de réduire au maximum l’impact sur l’environnement, la conception des téléphones est faite de façon à les rendre facilement réparables, même pour un amateur. C’est dans cette optique que le site internet de la marque propose non seulement les téléphones, mais également les pièces détachées, qui peuvent être commandées directement.

Le Fairphone 4 5G se met au goût du jour

Les premières fuites d’information commencent à apparaître pour le prochain modèle. Alors que l’actualité est concentrée sur les iPhone 13, Galaxy S21 et Pixel 6, une première fuite au travers l’Alliance Wi-Fi annonce un nouveau modèle compatible avec la 5G.

Concernant l’apparence, les bordures s’affinent, même si elles restent très marquées. La caméra avant est située dans un notch et le module arrière, de forme triangulaire, présente 3 capteurs dont l’un devrait être de 48 MP. Un beau progrès par rapport au capteur unique de 12 MP du Fairphone 3 et qui devrait confirmer la tendance engagée d’améliorer la partie photographie.

L’écran est un 6,3 pouces et le téléphone embarque 6 GB de RAM. Il sera disponible avec 128 ou 256 GB de mémoire interne. Le SoC devrait très certainement être un SnapDragon de Qualcomm, mais aucune information sur le modèle utilisé pour le moment.

À noter qu’il ne semble pas y avoir de capteur d’empreinte. Un choix déjà effectué sur le Fairphone 3. Il semble en effet peu probable de retrouver un capteur sous écran, que l’on retrouve plutôt sur les modèles haut de gamme. Il reste cependant possible que Fairphone le dissimule dans le bouton de verrouillage d’écran à la manière de Xiaomi.

Date de sortie et prix du Fairphone 4 5G

Aucune information sur la date de sortie n’a filtré, mais le téléphone est attendu pour courant 2022. Concernant le tarif, le modèle 128 GB est annoncé, pour le moment, aux alentours de 600 euros. À ce prix-là, vous aurez un smartphone milieu de gamme, durable, responsable, mais certainement pas le meilleur rapport performance/prix.

Néanmoins, si vous êtes du genre à ne pas changer régulièrement de téléphone, sa conception et sa facilité de réparation en feront un compagnon idéal et plus respectueux de l’environnement et des personnes.

Source : phonearena