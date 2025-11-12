Fin de Windows 10 : vous n’avez pas accès aux mises à jour étendues gratuites ? Voici la solution

Malgré la fin annoncée de Windows 10, il est possible de s’inscrire gratuitement au programme de mises à jour étendues. Sauf qu’un bug empêchait plusieurs utilisateurs d’y accéder. Bonne nouvelle, Microsoft vient de déployer un correctif.

Windows 10 est un système d’exploitation encore massivement utilisé. L’annonce de la fin du support a ainsi été accueillie très froidement par la communauté qui a heureusement pu bénéficier d’un répit bienvenu. Microsoft a rendu son programme ESU gratuit pendant un an pour les utilisateurs européens. Autrement dit, ces derniers peuvent encore bénéficier des mises à jour de sécurité sans rien débourser. C’était toutefois sans compter sur un bug épineux.

Plusieurs utilisateurs se sont en effet heurtés à des messages d’erreur alors qu’ils tentaient de s’inscrire au programme. Chez certains, le bouton d’inscription aux ESU n’apparaissait tout simplement pas dans Windows Update. D’autres étaient informés que le programme était soi-disant indisponible dans leur région. Une nouvelle déconvenue pour la communauté déjà irritée par la fin inéluctable du système d’exploitation qui voit désormais la sécurité de son OS menacée par un gros dysfonctionnement.

Comment corriger le bug d’inscription aux mises à jour étendues de Windows 10 ?

Après un long flou artistique, Microsoft a finalement reconnu l’existence d’un bug majeur. Et l’éditeur de déployer une mise à jour “hors bande” (en dehors du cycle habituel de publication) incluant un correctif pour le problème d’inscription aux ESU.

En installant KB5071959, vous devriez enfin pouvoir bénéficier du programme de mises à jour étendues. “Cette mise à jour résout un problème dans le processus d’inscription Windows 10 consumer Extended Security Update (ESU), où l’Assistant Inscription peut échouer pendant l’inscription”, promet ainsi le géant de Redmond sur sa page de support.

Pour obtenir le correctif :

Tapez Windows Update dans la barre de recherche de la barre des tâches.

dans la barre de recherche de la barre des tâches. Ouvrez l’application.

Cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour .

. Si la mise à jour KB5071959 apparaît, cliquez sur Installer.

Une fois chose faite, espérons que vous puissiez enfin bénéficier du programme Extended Security Update sur votre PC. Et si vous rechignez à dire adieu à votre machine après ce répit d’un an, on vous explique de ce côté les solutions qui s’offrent à vous.