Final Fantasy 7 Rebirth pas cher : où l’acheter au meilleur prix ? 

Après une première bande-annonce sortie en juin 2022, il va enfin être possible aux fans de découvrir le tant attendu Final Fantasy VII Rebirth. Il s’agit bien évidemment d’une exclusivité PS5, mais il est possible de voir arriver le jeu sur PC courant 2024. Dans tous les cas, ce FF7 Remake 2 promet une histoire originale et de nombreuses nouveautés par rapport au matériel d’origine. Cette expérience devrait ravir les fans de la première heure comme les nouveaux joueurs de la célèbre licence de Square Enix. Voici où acheter Final Fantasy VII Rebirth moins cher et au meilleur prix.

💰 Où acheter Final Fantasy VII Rebirth au meilleur prix ?

Final Fantasy VII Rebirth est attendu en exclusivité sur PS5 le 29 février prochain. Comme toujours, l’édition standard s’accompagne d’une version Deluxe et Collector. Voici ce que comprennent les différentes éditions.

Standard : elle comprend le jeu de base et le bonus de précommande « Accessoire Armille Midgar » au prix conseillé de 79,99 euros.

: elle comprend le jeu de base et le bonus de précommande « Accessoire Armille Midgar » au prix conseillé de 79,99 euros. Deluxe : elle inclut en plus du jeu sur disque, un mini art book, une mini bande-son sur CD, et un boîtier Steelbook au tarif conseillé de 99,99 euros.

elle inclut en plus du jeu sur disque, un mini art book, une mini bande-son sur CD, et un boîtier Steelbook au tarif conseillé de 99,99 euros. Collector : on retrouve les avantages de la Deluxe avec en plus une figurine de 48 cm de Séphiroth, des accessoires, des protections et des Matéria d’invocation sous la forme de DLC. Le tout est uniquement disponible sur la boutique en ligne Square Enix au prix de 379,99 euros.

on retrouve les avantages de la Deluxe avec en plus une figurine de 48 cm de Séphiroth, des accessoires, des protections et des Matéria d’invocation sous la forme de DLC. Le tout est uniquement disponible sur la boutique en ligne Square Enix au prix de 379,99 euros. Pack Double : uniquement disponible sur le PlayStation Store et comprend Final Fantasy VII Rebirth et Remake pour 79,99 euros.

uniquement disponible sur le PlayStation Store et comprend Final Fantasy VII Rebirth et Remake pour 79,99 euros. Pack double Deluxe : les deux jeux FF7 sont accompagnés d’un art book, d’une bande son numérique et de plusieurs accessoires en DLC. C’est une exclusivité PlayStation Store au prix de 99,99 euros.

Pour les joueurs n’ayant pas encore eu l’occasion de jouer au premier remake, Final Fantasy VII Rebirth et Remake sont disponibles ensemble au prix de 79,99 euros sur le Store de PlayStation. Pour ce tarif, c’est une offre intéressante si vous n’êtes pas intéressé par une version physique. Enfin, l’édition Deluxe est en rupture de stock chez la majorité des revendeurs à l’exception de Cultura. Hélas, la Collector est actuellement en rupture de stock sur le site de Square Enix.

🎮 Quel gameplay pour Final Fantasy VII Rebirth ?

Tout d’abord, du côté du scénario, Final Fantasy VII Rebirth reprend de nombreux éléments du premier opus sorti sur PS1 en 1997. Après avoir écarté temporairement la menace de Séphiroth, vous allez partir à la recherche de l’ancien SOLDAT. Cependant, il y a des différences avec l’histoire d’origine. En effet, on note, par exemple, la présence de Zack Fair dans ce nouveau jeu. Quoiqu’il arrive, ce remake devrait nous offrir de nombreuses surprises.

Pour la partie gameplay, Square Enix a annoncé qu’il serait enfin possible aux joueurs d’explorer entièrement le monde du jeu. Bien évidemment, vous allez retrouver de nombreux éléments de RPG dans ce Final Fantasy VII Rebirth. D’ailleurs, selon le lieu où vous vous situez, vous pourrez escalader des falaises ou bien naviguer sur les mers à bord d’un petit bateau. Sinon, les graphismes s’annoncent particulièrement époustouflants sur ce nouveau volet de la série. Enfin, chaque personnage va disposer de ses propres capacités spéciales. De même, le système de combat va reprendre les codes de l’action-RPG de Final Fantasy 7 Remake. Pour rappel, il est possible de changer entre plusieurs personnages au cours d’un même combat dans ce nouvel opus.

De plus, le studio a annoncé qu’il allait falloir plus d’une centaine d’heures de jeu pour finir l’histoire principale et toutes les quêtes secondaires. En bref, vous ne risquez pas de vous ennuyer. D’autre part, si uniquement le scénario vous intéresse, il faudra compter environ 40 heures pour boucler ce dernier. Pour finir, il est actuellement possible de profiter de la démo de Final Fantasy 7 Rebirth.

