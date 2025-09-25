Pirater la Ligue 1 devient plus difficile : la LFP agit et propose une alternative abordable

La LFP déclenche la guerre aux pirates. Elle procède au blocage des sites de streaming illégal et au déréférencement sur les moteurs de recherche. Elle s’attaque aussi aux services IPTV non autorisés.

© Envato

La LFP passe à l’offensive contre le piratage de la Ligue 1

La Ligue de football professionnel (LFP) a obtenu le droit d’agir de manière préventive contre les sites illégaux diffusant la Ligue 1 et la Ligue 2. Cette décision fait suite à un jugement du tribunal judiciaire de Paris, qui donne à la LFP de nouveaux moyens pour protéger ses compétitions.

Concrètement, la justice a ordonné aux moteurs de recherche comme Google et Bing de supprimer des résultats les sites de streaming illégal. Ces plateformes ne devraient donc plus apparaître quand un internaute cherche à regarder un match gratuitement. La LFP précise aussi avoir obtenu le retrait de certains services IPTV, ces abonnements payants qui donnent accès à des centaines de chaînes à bas prix, souvent sans autorisation des ayants droit.

A lire aussi > IPTV : un championnat de football obtient le blocage des sites illégaux en France

La LFP verrouille l’accès aux matchs diffusés illégalement

Pour la Ligue, c’est une victoire importante. Elle explique que ce n’est qu’un début, et qu’elle compte saisir l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) afin d’étendre ces mesures aux nouveaux sites pirates qui apparaîtront au fil de la saison. Bien sûr, certains spectateurs chercheront à contourner ces restrictions grâce à des VPN, mais le signal envoyé reste clair : la lutte s’intensifie.

Dans un communiqué, la LFP rappelle que ces déréférencements complètent d’autres actions déjà mises en place. En juillet, la justice avait par exemple autorisé le blocage de sites pirates par les fournisseurs d’accès à Internet et certains services de DNS. En parallèle, la Ligue insiste sur l’importance de proposer une offre légale attractive, comme les abonnements permettant de regarder la Ligue 1 McDonald’s et la Ligue 2 BKT.

Reste maintenant à voir si ces mesures auront un réel impact sur le piratage en France. Pour l’instant, il est trop tôt pour mesurer leurs effets. Toutefois, le calendrier est favorable : la LFP a récemment lancé son offre Ligue 1+, qui diffuse huit matchs sur neuf chaque journée. Cette nouvelle plateforme a rapidement trouvé son public. Dès septembre, elle dépassait déjà le million d’abonnés, un objectif initialement fixé pour la fin de saison.

La Ligue explique ce succès par plusieurs facteurs : l’attachement des fans au championnat français et à ses clubs, une mise en avant éditoriale soutenue par les équipes, et une stratégie de distribution efficace. Mais le prix a aussi beaucoup compté. L’abonnement est proposé à moins de dix euros par mois pendant trois mois, un tarif bien plus accessible que les offres passées.

A lire > Ligue 1 : où regarder les matchs du week-end en direct depuis l’étranger ?

Source : BFM Sport