France Identité en panne : l’application est saturée à cause du permis dématérialisé

Il est désormais possible de numériser son permis de conduire sur France Identité. Une nouveauté qui a poussé de nombreux Français à se ruer sur l’application, provoquant de gros ralentissements depuis ce matin. L’équipe de développeurs est sur le pont pour rendre la navigation plus fluide.

Depuis ce mercredi 14 février, il est possible d’obtenir une version dématérialisée de votre permis de conduire pour y avoir accès directement sur votre smartphone. Après une expérimentation dans une poignée de départements, cette nouvelle alternative est désormais disponible pour tous les Français. De quoi susciter un vif intérêt. Et provoquer de gros ralentissements sur France Identité, l’application où il est possible de procéder à la numérisation.

A lire > Où se trouve le numéro de permis sur le nouveau permis ?

De gros ralentissements constatés sur l’application France Identité

Ce mercredi, les usagers ont téléchargé massivement l’application afin de numériser leur précieux permis, provoquant de gros ralentissements. Les développeurs ne s’attendaient pas à un tel afflux de visiteurs : “Vous avez été 3 millions à vouloir télécharger France Identité ! Ça nous a créé quelques bouchons ! Nos équipes sont à pied d’œuvre pour rendre la connexion plus fluide !”, explique le compte X officiel de France Identité.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs expliquent se heurter à des messages d’erreur : “Merci de réesayer ultérieurement”, “encore un peu de patience, l’application est en cours de vérification”. “Pour être sécurisée elle l’est, on ne peut pas s’y connecter”, ironise un utilisateur sous une publication vantant la certification de sécurité obtenue par l’application.

“Votre application est inaccessible depuis ce matin… C’est messages d’erreur sur messages d’erreur. Il serait peut-être temps de corriger le problème depuis sept heures ce matin”, enrage un autre utilisateur.

C’est hallucinant, il y a je ne sais pas pas combien de rapports d’erreur qui ont été envoyés par mail et bien sûr aucune réponse de @france_identite 🤡 — LuDoViC LéRiSsEl (@llerissel) February 14, 2024

Téléchargez l’application France Identité sur l’App Store ou le Play Store.

Licence Gratuite Télécharger France Identité Playstore : (716 votes) Appstore : (662 votes) Information

Développeur Gouvernement Français Télécharger France Identité