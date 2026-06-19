Free : ce service réclamé depuis longtemps est enfin disponible

Free permet enfin à ses clients professionnels de bénéficier d’une eSim. Une évolution attendue qui devrait simplifier grandement la gestion des lignes mobiles pour les TPE et les PME.

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Les clients professionnels de Free bénéficient enfin d’un service attendu de longue date. L’opérateur vient en effet de déployer l’eSIM sur ses forfaits Free Pro 5G+ et Free Pro Max, permettant aux entreprises d’opter pour une carte SIM dématérialisée sur les smartphones de leurs collaborateurs. Le FAI a cherché à simplifier au maximum la transition.

Les clients déjà abonnés à l’un des deux forfaits pourront activer l’eSIM directement depuis leur espace client, sans surcoût. Pour les nouveaux clients, l’option est proposée au tarif de 10 euros lors de la souscription, soit le même prix qu’une carte SIM physique. Free Pro prend enfin le train de l’eSIM, qui s’impose désormais comme une alternative de plus en plus utilisée, notamment dans la sphère professionnelle.

L’eSIM arrive enfin chez Free Pro

Il faut dire que ce service est très pratique pour les TPE et les PME. Grâce à l’eSIM, plus besoin de manipuler ou d’expédier des cartes SIM physiques. L’activation se fait à distance en quelques secondes, ce qui simplifie considérablement la gestion d’une flotte de plusieurs lignes mobiles. Cette dématérialisation facilite ainsi l’équipement des collaborateurs, notamment lors des recrutements ou des remplacements de terminaux, tout en réduisant les délais de mise en service.

“La eSIM désormais disponible chez Free Pro. Inutile de choisir dès maintenant ! Pour plus de flexibilité, nous vous envoyons des cartes SIM par défaut après la validation de votre commande. Ensuite, au moment de l’activation de votre forfait depuis votre Espace Client, vous pourrez opter pour une eSIM ou conserver la carte SIM. C’est inclus”, précise Free sur sa page de souscription.

L’eSIM de Free Pro est compatible avec une large variété de smartphones dont des modèles anciens comme les iPhone 11, les Galaxy S22 ou encore les Pixel 4. Vous pouvez consulter la liste complète ici.