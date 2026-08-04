Pixel : Google va changer la façon dont vous utilisez l’écran de verrouillage

Google devrait bientôt permettre aux utilisateurs de Pixel d’ajouter des raccourcis d’applications directement sur l’écran de verrouillage. Une fonctionnalité bienvenue qui leur permettra d’interagir plus rapidement avec elles.

Google Pixel 9 Pro XL / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Si vous avez un smartphone Pixel, vous êtes peut-être frustré par le manque de personnalisation de son écran de verrouillage. S’il est déjà possible d’y ajouter quelques widgets (lampe torche, appareil photo, lecteur multimédia), Google ne permet pas d’y intégrer des raccourcis d’applications et des boutons actionnant rapidement leurs fonctionnalités.

Les Pixel souffrent ainsi de la comparaison avec les iPhone, les Samsung Galaxy et d’autres smartphones Android qui offrent davantage d’options de personnalisation sur l’écran de verrouillage. Bonne nouvelle, le constructeur devrait bientôt y remédier. En fouillant dans la version Android 17 QPR2 Beta 2, Android Authority a découvert des références à un “raccourci de lancement d’application”.

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Bientôt des raccourcis d’applications sur les Google Pixel ?

Si Google déploie cette nouveauté, les utilisateurs de Pixel pourraient ajouter davantage de raccourcis sur l’écran de verrouillage permettant de lancer leurs applications préférées sans avoir à déverrouiller leur téléphone. En plus des chaînes de caractères évoquant des raccourcis d’applications, le média spécialisé a également fait une autre découverte intéressante.

L’analyse du code a permis de mettre au jour des références aux “Quick Affordances”. Ces “éléments d’interface utilisateur interactifs” permettraient d’effectuer des actions rapides (scanner un QR Code, rédiger un message, etc.). Concrètement, Google nous donnerait la possibilité d’utiliser rapidement les fonctionnalités de nos apps directement sur l’écran de verrouillage.

Android 17 QPR2 could allow Pixel users to launch apps directly from their lock screen



"App Launch Shortcut" indicate users may soon be able to assign standard apps to lock screen shortcuts.



✅ Details – https://t.co/I6eNKKWph9 pic.twitter.com/16sPOrLvjQ — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) August 4, 2026

Il faudra toutefois patienter avant d’en avoir le cœur net. Google doit encore préciser les contours de ces nouveautés qui sont encore au stade préliminaire. Si elles finissent par être adoptées en version stable, elles devraient offrir davantage de praticité au quotidien pour les utilisateurs qui ne demandent que ça.