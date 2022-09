Freebox bloquée, Internet mobile HS, ce que l’on sait de la panne Free en cours

Février 2022, un câble Free était « grignoté par des rongeurs ». On attend aujourd’hui de connaître la cause de la nouvelle panne qui prive tout un département des services de Free, dont un membre de la rédaction qui suit ce nouvel incident au plus près.

Que vous ayez un forfait Free Mobile ou un abonnement Freebox, vous n’avez plus de connexion actuellement dans le sud Yvelines (78). Les cas remontent progressivement, mais on a un pic de rapports sur Downdetector depuis 13h. Du côté du site ZoneADSL.com, ce sont plus de 330 remontées qui sont enregistrées sur une panne du réseau fixe de Free dans le 78 et plus précisément dans la zone de Rambouillet.

Free, de son côté, a communiqué via son compte Twitter @Free_1337. Y est indiquée une panne « constatée sur la région de Rambouillet, Saint-Rémy-lès-Chevreuse & Saint-Arnoult-en-Yvelines (78). » « Nos équipes sont déjà mobilisées et nous vous tiendrons informés de l’évolution, merci pour votre patience », ajoute ce tweet posté en début d’après-midi ce 26 septembre 2022.

A lire > Free : que faire si le réseau est en panne ?

Maintenance prévue « dès que possible »

Il y a peu, le même compte Twitter de Free a dévoilé l’objet de la panne en cours : « La panne concerne l’un des nos équipements principaux. » Il ajoute qu’une maintenance est prévue pour résoudre le soucis « dès que possible », sans plus de précision.

Bonjour,

La panne concerne l'un des nos équipements principaux. Une maintenance est prévue pour résoudre le soucis dès que possible. Merci pour votre patience. — Free 1337 (@Free_1337) September 26, 2022

Plus d’ADSL, Fibre et mobile chez Free

Contrairement à la panne survenue en février dernier dans la même zone géographique, cette fois-ci le réseau voix est aussi tombé. Ainsi, une carte SIM ne sert plus à rien dans la région. Ni voix, ni H+, ni même 3G, tout est coupé. 22 antennes seraient actuellement en panne dans la région, rapporte @anotherthomas sur Twitter.

Antennes Free en panne @anotherthomas

Si c’est votre cas, vous ne devriez plus voir de pictogramme 3G, H+, 4G ou 5G dans la barre haute de votre smartphone. Côté Freebox, on a le cas classique, les box restent bloquées en étape 6.

Les abonnés qui profitent d’un forfait Free Mobile couplé à une offre Freebox pour payer moins cher au final en sont pour leurs frais aujourd’hui. À l’heure du télétravail, mettre tous ses oeufs dans le même panier peut coûter cher. Des constats qui remontent dans les commentaires du fil Twitter de @Free_1337, comme @majer83 qui explique que « c’est clairement lourd pour ceux qui bossent à domicile et qui ne peuvent absolument pas bosser sans connexion :-/ ».

À 19h, la panne est toujours en cours ce 26 septembre. Nous mettrons à jour cet article au fil de son évolution. Pour rappel, la panne Free survenue en février dans le même secteur sud Yvelines avait duré 4 jours.