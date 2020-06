Freebox POP : Georgette cause Freebox V8 avec un code en 8 à décrypter

@mamieducantal – Crédits : Free / Tomsguide.fr

@mamieducantal, ou Georgette pour les intimes, c’est le compte humoristique que Free utilise depuis 2012 pour capter les internautes quelques mois ou semaine avant la sortie d’une nouvelle box. Et cette fameuse Georgette est de retour aujourd’hui sur le réseau social de Jack Dorsey, où elle vient de se réveiller d’un long sommeil, son dernier tweet étant daté du 23 mars.

Aujourd’hui, on a droit à trois messages de la grand-mère fictive qui interpelle les internautes par un « bonjour les jeunes ». Elle parle ensuite d’un « boite internet 8 du futur » puis poste une suite de 8 plus ou moins décalés sur quatre lignes. Ça ressemble à du code, mais ça n’en est pas, tout du moins n’avons-nous pas réussi à le percer.

88888888888888 8 8 8 8 88 8 888888888888 88 8 8 88 8 8 8 8 8 888888888888888888888 88 88888888888888 88 8 88 8 888 8 8 8888 88 8 888 88 8 8 8 88888888888 8 8 8 8 8 8 8 8888888 8 8 8 8 8 88 888 8888 8888 8 8 8 88 — Georgette (@mamieducantal) June 30, 2020

On peut imaginer que les 8 font référence à la version de la box, mais cela peut aussi indiquer une date de présentation ou de sortie. Le 8 août prochain, cela donne le 8/8, mais il serait étonnant qu’un opérateur lance une nouvelle box au plein coeur des vacances d’été.

La Freebox V8 sera la Freebox POP

Le mystère reste donc entier. Néanmoins, on est certain d’une chose, la Freebox V8 arrivera sous peu. D’autant plus que le compte officiel de Free a répondu à Georgette ou plutôt aux réponses des premiers internautes partis la questionner. Un GIF de Xavier Niel suivi d’un « Popopop on se calme et on respire, elle arrive ! ». Une phrase toute bête, mais qui donne une nouvelle information sur le nom officiel de cette Freebox V8. Sans nul doute elle devrait s’appeler Freebox POP. La répétition de ce mot avait déjà été faite par Georgette en mars dernier dans un précédent tweet. Coïncident ? Je ne crois pas, d’autant plus que Netflix avait déjà vendu la mèche hier en référençant ce nom sur son site.

Popopop on se calme et on respire, elle arrive ! 🥳😎#FreeboxV8 pic.twitter.com/n9qpUleuk9 — Free (@free) June 30, 2020

Freebox POP : 2,5 Gbits et Dolby Atmos

Netflix allonge les infos en donnant d’ailleurs quelques détails techniques sur cette Freebox POP. Elle sera compatible Ultra HD avec support du HDR. En audio, elle disposera d’un son 5.1 et Dolby Atmos. Une première puisque même la Delta ne dispose pas de cette technologie audio, malgré les annonces qui en avaient été faites.

Côté boîtier server, la Freebox POP devrait être compatible ADSL et Fibre. Le débit en téléchargement pourrait monter jusqu’à 2,5 Gbits, à en croire l’internaute Tiino-X83. En fouillant dans le code d’une version bêta 4.2 du firmware de la Freebox Révolution, il aurait trouvé une différence avec le firmware actuelle de la Révolution. Celle-ci révèlerait le débit théorique évoqué ici.

Actuellement, Free propose du 1 Gbits en descendant et du 600 Mbits en montant sur ses One, mini 4K et Révolution. Pour avoir mieux, il faut passer par la Delta ou Delta S qui autorisent un débit descendant jusqu’à 8 Gbits grâce à la technologie fibre 10G EPON. Avec 2,5 Gbits, la Freebox POP viendrait donc s’intercaler entre ces deux familles et ainsi remplir une place inoccupée.

Surtout, elle serait idéale pour concurrencer Orange ou SFR. Ces deux-là proposent du FTTH avec un débit allant jusqu’à 2 Gbits en téléchargement, et en partagé, donc du 1 Gbits par appareil. Avec du 2,5 Gbits, Free serait assuré de jeter une fois de plus un pavé dans la mare avec sa Freebox Pop.

