La Freebox Pop passe enfin au WiFi 7 mais il y a un hic

© Tom’s Guide

Free est actif sur tous les fronts. Après avoir lancé en grande pompe sa Freebox Ultra, première box de son cru à supporter le WiFi 7, le FAI a finalement déployé la norme sur la Freebox Pop. Pour autant, cette nouvelle version n’offrira pas une connexion aussi rapide que le boîtier fraîchement sorti. Et pour cause, la Freebox Pop rénovée prend seulement en charge le WiFi 7 sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

La Freebox Pop prend désormais en charge le WiFi 7… bi-bande

De quoi la différencier de la Freebox Ultra qui supporte également la bande 6 GHz. La Freebox Pop 2024 propose ainsi une version moins performante du WiFi 7. Elle ne pourra pas offrir les vitesses les plus hautes atteintes avec le WiFi 7 de sa petite sœur. Son WiFI 7 bi-bande serait tout de même deux fois plus rapide que le WiFi 6. “Les nouveaux abonnés bénéficient de débits WiFi rapides et stables, jusqu’à 2 Gbit/s sur plusieurs appareils en simultané”, précise le FAI dans les colonnes d’Univers Freebox.

Par ailleurs, la nouvelle Pop (réservée aux abonnés fibre) offre un débit descendant maximal de 5 Gbit/s et un débit ascendant de 700 Mbit/s. A titre de comparaison, la Freebox Ultra peut atteindre 8 Gbit/s en débit montant et descendant. Cette nouvelle mouture introduit également un bouton marche/arrêt que l’on retrouve d’ailleurs aussi sur la Freebox Ultra. Les ports USB ont en outre changé de place. En dehors de ces changements, la fiche technique reste identique.

Bonne nouvelle, l’opérateur n’a pas augmenté ses tarifs malgré l’introduction du WiFi 7. L’abonnement Freebox Pop est toujours proposé à 29,99 euros par mois pendant un an (puis 39,99 euros). Quant aux clients existants, ils pourront obtenir prochainement la nouvelle Pop, moyennant un supplément de 49 euros sur la facture. Le site de Free précise que les précommandes seront bientôt disponibles.