Freebox Ultra : déjà en rupture de stock, il faut attendre 3 mois pour l’obtenir

© Free

TL;DR La Freebox Ultra est victime de son succès puisque Free annonce un long délai d’attente en cas de précommande

Il faudra attendre jusqu’à trois mois avant de recevoir la vôtre

Après plusieurs semaines de rumeurs et des premières images dévoilées, celle qu’on appelait autrefois Freebox V9 a été dévoilée sous le nom officiel de Freebox Ultra. C’est lors d’une conférence ce mardi 30 janvier que Free a dévoilé cette box et forcément, elle est victime de son succès. Les clients ont reçu un message les informant qu’il va falloir attendre longtemps pour la recevoir.

À lire > Freebox Ultra : voici les prix, quels abonnement choisir ?

Trois mois pour recevoir votre Freebox Ultra

Plus exactement 3 mois “à compter de votre précommande”. Preuve que la Freebox Ultra est victime de son succès et comme certains produits populaires auprès des consommateurs, il faut prendre son mal en patience au moment des précommandes. Il n’y en a pas pour tout le monde au lancement et l’opérateur l’annonce clairement.

Fort heureusement, Free promet que les clients seront prévenus par mail lorsque leur Freebox Ultra sera envoyée, c’est-à-dire d’ici fin avril pour les moins bien lotis. On s’attendait à un tel succès mais sûrement pas à un délai aussi long pour récupérer la box.

Pour rappel, son prix débute à 49,99 euros/mois pendant un an puis 59,99 euros/mois. On trouve 280 chaînes de télévision, OQEE pour les films et séries et Netflix, TV by Canal, Eurosport, Amazon Prime Video, Amazon Prime, Free Ligue 1, Universal+, Disney+ et Canal+

La deuxième formule est à 39,99 euros/mois pendant un an puis 49,99 euros/mois. En revanche, il n’y a aucun service de SVOD.

Quelles sont les nouveautés de la Freebox Ultra ?

La Freebox Ultra amène de nombreuses nouveautés, d’où sa popularité. Elle permet par exemple de bénéficier du Wi-Fi 7, véritable révolution, mais aussi de réduire votre facture d’électricité. L’opérateur a dévoilé les nombreux avantages de cette box :