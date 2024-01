Freebox Ultra : quel prix et quel abonnement choisir pour se la procurer ?

Free vient de lancer sa nouvelle box, la Freebox Ultra (ou Freebox V9 comme on l’appelait avant), qui propose deux abonnements avec ou sans services de SVOD. Les prix varient de 39,99 € à 59,99 € par mois, sans engagement. On vous explique tout.

Free présente la Freebox Ultra © Tom’s Guide

TL;DR La Freebox Ultra est la nouvelle box de Free, qui offre une connexion internet rapide et 280 chaînes de télé.

Elle propose deux abonnements : l’un avec Netflix, Prime Video, Disney+ et Canal+, l’autre sans aucun service de SVOD.

Elle coûte entre 39,99 € et 59,99 € par mois, sans engagement, et sera disponible dès le 30 janvier.

Free a dévoilé ce matin sa nouvelle box, la Freebox Ultra, la fameuse Freebox V9. Mais la question que tout le monde se pose désormais, c’est de savoir combien elle coûte, quels sont les abonnements disponibles, et surtout, à quel prix ? Pour bien vous y retrouver, on vous résume tout ça.

Freebox Ultra : deux abonnements, dès 39,99 € par mois

Le premier abonnement proposé avec la Freebox Ultra est à 49,99 euros par mois pendant 1 an, puis 59,99 euros par mois. Le tout sans engagement. Cet abonnement donne accès à 280 chaînes de télé et au service OQEE Ciné pour les films et les séries, ainsi que Netflix, TV by Canal, Eurosport, Amazon Prime Video, Amazon Prime, Free Ligue 1, Universal+ et Disney+ et Canal+ en live.

Freebox Ultra

Le deuxième abonnement proposé avec la Freebox Ultra est l’abonnement Freebox Ultra Essentiel, proposé à 39,99 € par mois (pendant un an, puis 49,99 €), mais il ne contient aucun abonnement. C’est-à-dire que vous ne profiterez que de la box, mais pas des différents services de SVOD inclus.

Freebox Ultra Essentiel

Voici un récapitulatif des prix Freebox proposés par Free à partir du 30 janvier 2024 :

Offre Prix la première année Prix après 12 mois Freebox Crystal 19,99 €/mois 29,99 €/mois Freebox Révolution 19,99 €/mois pendant 1 an, puis 44,99 €/mois 35,98 €/mois Freebox Pop 29,99 €/mois pendant 1 an, puis 39,99 €/mois 39,99 €/mois Freebox Delta 39,99 €/mois pendant 1 an, puis 49,99 €/mois 49,99 €/mois Freebox Ultra 49,99 €/mois pendant 1 an, puis 59,99 €/mois 49,99 €/mois Freebox Ultra Essentiel 39,99 €/mois pendant 1 an, puis 49,99 €/mois 39,99 €/mois

Les deux formules sont sans engagement et seront disponibles dès ce lundi 30 janvier. Vous pourrez voir la box dans les boutiques de Free à compter du mercredi 31 janvier.