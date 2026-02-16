Fusion SpaceX et xAI : Elon Musk mise gros, mais est-ce la bonne stratégie ?

Crédit : Marcel Grabowski / UK Government

Elon Musk face à des défis technologiques colossaux

Début février, Elon Musk a secoué l’univers technologique en annonçant la fusion de SpaceX, son fleuron spatial, avec xAI, sa jeune entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle. La valorisation de l’opération frôle les 1 250 milliards de dollars, un chiffre astronomique qui illustre l’ambition colossale de l’entrepreneur.

Le patron de SpaceX vise à travers ce pas à préparer une introduction en Bourse historique, à asseoir la position de xAI sur le marché de l’IA et à poser les bases d’un projet futuriste de centres de données en orbite terrestre. Sur le papier, le raisonnement est séduisant. xAI bénéficierait d’un appui technologique et financier solide, alors que SpaceX diversifierait ses sources de revenus. Pourtant, de nombreux analystes s’interrogent sur la pertinence stratégique de ce pari.

Enjeux et défis pour Musk et ses entreprises

SpaceX est aujourd’hui un acteur incontournable de l’industrie spatiale. Grâce à ses fusées réutilisables, la société a réduit drastiquement le coût des lancements et s’est imposée comme un leader mondial. En 2025, plus de la moitié des lancements mondiaux ont été effectués par SpaceX, accompagnés du déploiement de milliers de satellites. Mais ce qui assure la stabilité financière de l’entreprise, c’est Starlink. Avec près de 9 millions d’abonnés et un chiffre d’affaires estimé à 16 milliards de dollars en 2025, le service génère des revenus réguliers et massifs, renforcés par des contrats gouvernementaux avec la NASA et le Pentagone.

À l’inverse, xAI est une startup en phase de développement intensif. Lancée pour rivaliser avec OpenAI et Google, elle consomme d’énormes ressources pour financer ses centres de données et ses puces IA, avec des dépenses avoisinant 9,5 milliards de dollars en neuf mois. Ses revenus restent modestes et son modèle économique encore incertain, suscitant des doutes sur sa viabilité à long terme. L’absorption de xAI par SpaceX expose ainsi une partie de la trésorerie de l’entreprise à un risque élevé, d’autant que les précédentes aventures de Musk, comme Grok et X.com, ont montré les difficultés potentielles dans des secteurs émergents.

Le projet orbital, qui consiste à installer des centres de données en orbite, vise à exploiter une énergie solaire quasi continue et à libérer de l’espace au sol. Si l’idée séduit, elle pose d’importants défis techniques (refroidissement des équipements, protection contre les radiations cosmiques et remplacement fréquent des puces d’IA). Par ailleurs, en concentrant cette infrastructure sur xAI, SpaceX pourrait limiter ses opportunités commerciales et sa flexibilité.

Certains observateurs estiment que Tesla aurait été un partenaire plus logique pour xAI, étant donné son virage vers l’IA appliquée à la conduite autonome et à la robotique. L’intégration d’une intelligence artificielle avancée y aurait trouvé une application directe.

Le pari reste audacieux. Musk mise sur la synergie de ses entreprises pour dominer un secteur stratégique, mais l’ampleur de l’enjeu est inédite. Si l’IA se concrétise rapidement, cette fusion pourrait apparaître comme un mouvement visionnaire. Sinon, SpaceX pourrait supporter un fardeau financier considérable, tout en poursuivant ses ambitions sur Starship, Artemis et l’extension de Starlink.