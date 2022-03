Galaxy A53 5G : on sait tout du smartphone de Samsung avant son lancement officiel

Samsung va lancer d’ici quelques semaines un nouveau smartphone de milieu de gamme, le Galaxy A53 5G. Avant son lancement, nous savons déjà tout de ses caractéristiques techniques.

Galaxy A53 5G – Crédit : Samsung

Le leaker @TechInsiderblog a dévoilé sur Twitter l’intégralité de la fiche technique du prochain Galaxy A53 5G de Samsung. Sans être révolutionnaire, le smartphone vient corriger quelques défauts de son prédécesseur, mais va également marquer la fin d’un élément important de la série : la prise jack. En effet, contrairement au prochain Galaxy A23 5G, ce nouveau modèle a délaissé le port casque pour abriter une batterie d’une capacité un peu plus importante.

Le smartphone est cette année équipé d’une batterie de 5000 mAh, contre seulement 4500 mAh sur le Galaxy A52s de l’année dernière. De plus, il est propulsé par un nouveau processeur Exynos 1280 qui s’annonce beaucoup plus puissant que le Snapdragon 778 précédent.

Le Galaxy A53 5G a des points communs avec le Galaxy S22

Tout comme sur le Galaxy S22, on retrouve un écran plat AMOLED 120 Hz de 6,5 pouces avec une définition FHD+. C’est donc plus que la génération précédente qui devait se contenter d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Celui-ci est protégé par du verre Gorilla Glass 5. Le Galaxy A53 5G est certifié IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et propose des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos.

Côté photo, le smartphone misera sur une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP, un capteur macro de 5 MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 5 MP. La partie selfie est, elle, assurée par un capteur de 32 MP.

Le Galaxy A53 5G devrait être proposé au même prix que le Galaxy A52s de l’année dernière en France, c’est-à-dire à partir de 459 euros. Il sera proposé avec une configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le stockage sera extensible à l’aide d’une carte microSD jusqu’à 1 To. Il devrait donc concurrencer directement les nouveaux Redmi Note 11 de Xiaomi, qui ont tous aussi l’air de proposer un bon rapport qualité prix.

Source : gizmochina