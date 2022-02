Galaxy A23 5G : le nouveau smartphone milieu de gamme de Samsung se dévoile en images

Le célèbre leaker OnLeaks vient de dévoiler sur le réseau social Twitter à quoi ressemblera le prochain smartphone abordable de Samsung, le Galaxy A23 5G.

Galaxy A23 – Crédit : OnLeaks

Comme chaque année, ce nouveau modèle de la série Galaxy A20 devrait faire partie des smartphones les plus vendus au monde, et on sait déjà à quoi il ressemble. Il succèdera directement au Galaxy A22 de 2021.

Comme l’a dévoilé le leaker OnLeaks, le Galaxy A23 5G ne reprendra pas le même design que son prédécesseur. On retrouvera toujours un capteur selfie de 13 MP placé dans une encoche avec une bordure inférieure assez imposante, mais le smartphone adopte cette fois-ci la même disposition que les autres smartphones Galaxy A pour ses caméras à l’arrière.

Quatre caméras sur le Galaxy A23

Contrairement aux modèles précédents, le Galaxy A23 5G mise sur une configuration photo à quatre caméras. Le smartphone devrait utiliser un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi que deux autres capteurs de 2 MP encore inconnus.

Galaxy A23 – Crédit : OnLeaks

OnLeaks dévoile également que le Galaxy A23 5G sera propulsé par une puce MediaTek Dimensity 700. Celle-ci lui permet comme son nom l’indique d’être compatible avec les réseaux 5G. Le smartphone est équipé d’un écran IPS LCD de 6,4 pouces, alors que les modèles un peu plus onéreux auront eux droit à un écran OLED.

Enfin, on peut noter la présence d’un capteur d’empreintes digitales placé sur la tranche, un port jack 3.5 mm et l’appareil devrait mesurer 165,4 x 77,0 x 8,5 mm. Niveau prix, on s’attend à ce que le smartphone soit positionné sous les 300 euros. Il devrait donc concurrencer directement les nouveaux Redmi Note 11 de Xiaomi, qui ont tous l’air de proposer un bien meilleur rapport qualité prix. Pour ceux qui recherchent des smartphones Samsung plus haut de gamme, le géant coréen a récemment lancé ses nouveaux Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra.

Source : collegedunia