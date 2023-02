Galaxy S23 : photos, fiche technique, toutes les infos fuitent avant leur sortie

S’il ne reste plus longtemps à attendre avant que les S23 soient officiellement dévoilés, un célèbre informateur de l’industrie vient à l’instant de dévoiler quelques images et les fiches techniques des nouveaux Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, dans leurs variantes de couleurs.

Galaxy S23 © Evan Blass

La fiche technique complète et des photos officielles des nouveaux Samsung Galaxy S23, y compris leurs variantes de couleur, ont été divulguées en ligne, encore une fois, quelques heures avant le lancement de l’événement Unpacked 2023.

Cette immense fuite ne fait que corroborer ce que nous savons déjà de ces téléphones grâce à d’innombrables rumeurs menant au jour du lancement. Toutes ces informations proviennent du célèbre et fiable Evan Blass (@evleaks sur Twitter).

À lire : Comment suivre la conférence de lancement des Galaxy S23 ?

S23 : photos, vidéos, fiches techniques, toutes les infos en fuite avant leur présentation

Comme pressenti, la série des Galaxy S23 se composera de trois modèles, le Galaxy S23, le Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23 Ultra. Les S23 et S23 Plus devraient être essentiellement les mêmes avec une différence de taille et de capacité de batterie, tandis que le S23 Ultra sera le dernier et le plus grand téléphone phare de Samsung pour 2023, du moins, jusqu’à ce que la prochaine vague de pliables Galaxy Z n’arrive.

Sur la base des spécifications partagées par Blass, les Galaxy S23 et S23 Plus seront livrés avec un écran 120 Hz de 6,1 et 6,6 pouces avec une résolution en 1080p et un poinçon au centre. Ils devaient proposer la même configuration de triple caméra à l’arrière avec un téléobjectif principal de 50 MP, un ultra-large de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP. À l’avant, ils partageront apparemment le même appareil photo selfie de 12 MP. Les S23 et S23 Plus seraient livrés avec une batterie de 3 900 mAh et 4 700 mAh. Le S23 aura une charge rapide de 25W, le S23+ de 45W.

Le Galaxy S23 Ultra serait livré avec un écran de 6,8 pouces à 120 Hz avec une résolution de 1440p et un poinçon au centre. Il devrait proposer quatre caméras à l’arrière, dont un capteur de 200 MP principal, un 12 MP ultra-large et deux téléobjectifs 10 MP, tandis qu’à l’avant, il aura vraisemblablement une caméra selfie de 12 MP. Le S23 Ultra devrait avoir une batterie de 5 000 mAh, prenant en charge une charge filaire rapide de 45 W.

Les trois téléphones devraient être alimentés par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Voici les images officielles.

S23 Ultra © Evan Blass

S23 Ultra © Evan Blass