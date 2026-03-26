Galaxy S26 : cette nouvelle mise à jour supprime ce fossé ridicule qui existait encore entre vous et vos amis sur iPhone

Samsung pousse une mise à jour logicielle pour les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, qui active le partage de fichiers avec les appareils Apple via Quick Share. Après la Corée du Sud, le déploiement atteint l’Europe, l’Inde et l’Amérique du Nord.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra reçoit une mise à jour qui lui permet d’échanger des fichiers avec les appareils Apple via Quick Share. © Gints Ivuskans

Longtemps, transférer un fichier d’un smartphone Android vers un iPhone relevait du parcours d’obstacles.

Applications tierces, messageries détournées de leur usage, câbles exhumés d’un tiroir : le quotidien de quiconque navigue entre les deux écosystèmes tenait du bricolage permanent. Avec la mise à jour qui arrive ces jours-ci sur les Galaxy S26, Samsung met fin à cette absurdité. Quick Share, son protocole de partage sans fil, sait désormais dialoguer avec AirDrop, la solution propriétaire d’Apple. Le transfert fonctionne dans les deux sens : du Galaxy vers l’iPhone, l’iPad ou le Mac, et inversement.

Comment ça marche, et pourquoi maintenant

La mise à jour, d’environ 870 Mo sous le firmware S948BXXU1AZCF, ajoute discrètement une option baptisée « Share with Apple devices » dans les réglages de Quick Share. Samsung ne la mentionne même pas dans son changelog officiel, qui se contente d’évoquer des améliorations de stabilité et de sécurité. Une fois l’option activée, les appareils Apple à proximité apparaissent parmi les cibles de partage, à condition que leur AirDrop soit réglé sur « Tout le monde pendant 10 minutes ». La connexion est directe, en pair-à-pair, sans transiter par un serveur.

Samsung n’est pas le premier constructeur Android à franchir ce cap. Google avait ouvert la voie en novembre 2025 en intégrant la compatibilité AirDrop à Quick Share sur les Pixel 10, avant de l’étendre aux Pixel 9. Samsung devient ainsi le deuxième fabricant à proposer cette interopérabilité native, avec la promesse d’un élargissement ultérieur à d’autres modèles Galaxy.

L’option « Share with Apple devices » dans les réglages Quick Share du Galaxy S26 Ultra, une fois la mise à jour installée. © Asif Iqbal Shaik / SamMobile



Le DMA européen, architecte discret de cette ouverture

Cette convergence ne doit rien au hasard ni à un soudain élan de générosité entre géants de la tech. Elle trouve ses racines dans le Digital Markets Act (DMA) européen, qui impose à Apple de rendre ses technologies de connectivité interopérables. Sous cette pression réglementaire, Apple a dû adopter le standard Wi-Fi Aware de la Wi-Fi Alliance dans iOS 26, en complément de son protocole propriétaire AWDL. C’est précisément cette bascule vers un standard ouvert qui a permis à Google, puis à Samsung, de construire des ponts techniques vers AirDrop sans recourir à un quelconque contournement.

Des millions d’utilisateurs Galaxy et iPhone peuvent donc désormais échanger photos, vidéos et documents aussi simplement qu’entre appareils du même écosystème. Reste à savoir si cette ouverture survivra aux aléas politiques.

Source : SamMobile