Samsung Galaxy : attention, cette mise à jour provoque le chaos sur plusieurs modèles

La dernière mise à jour de sécurité déployée par Samsung a provoqué des problèmes embêtants sur certains modèles de Galaxy. Boucles de démarrage infinies, surchauffe, blocage… Les utilisateurs sont désemparés.

Les mises à jour sont censées améliorer l’expérience utilisateur des détenteurs de Samsung Galaxy. Mais il peut arriver qu’elles produisent l’effet inverse. Alors que One UI 6.1.1 avait provoqué une flopée de problèmes sur les S22 fin 2024, ces modèles sont de nouveau frappés par des bugs en pagaille. Cette fois-ci, c’est la mise à jour de sécurité de février 2026 qui serait en cause.

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs de Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ont signalé des bugs très handicapants après l’avoir installée. Les smartphones sont bloqués dans une boucle de redémarrage infinie, souffrent de surchauffe ou sont tout bonnement bloqués. “Mon S22 a fait la mise à jour la plus récente, et maintenant il n’arrête pas de redémarrer”, déplore un utilisateur. “Le mien est mort aussi, il redémarre en boucle sauf s’il est en mode économie d’énergie”, confirme une autre personne.

La dernière mise à jour de sécurité provoque de gros problèmes sur les Galaxy S22

Tout le monde n’est pas touché pas l’avarie. Plusieurs internautes assurent que leur smartphone fonctionne toujours correctement malgré l’installation de la mise à jour. Du côté des utilisateurs touchés, certains ont désactivé le redémarrage automatique, vidé le cache et lancé une réinitialisation d’usine, en vain. D’autres ont résolu le problème en mettant à jour One UI Home ou en réinstallant le firmware en s’aidant de leur ordinateur.

Ces solutions ne sont toutefois pas infaillibles et peuvent être difficiles à mettre en œuvre, surtout lorsque le smartphone souffre des dysfonctionnements susmentionnés. Pour le moment, Samsung, qui se concentre sur la sortie des S26, n’a pas encore communiqué ni apporté de correctif officiel. Si vous possédez un Galaxy S22 et que vous n’avez pas installé la mise à jour de sécurité de février, nous vous recommandons donc vivement de patienter pour éviter la catastrophe.